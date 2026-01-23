Η Profile ολοκλήρωσε την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού 87,23% της Algosystems Α.Ε., κλείνοντας μια συναλλαγή που είχε προαναγγείλει από τα τέλη του 2025. Σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση, στις 22 Ιανουαρίου 2026 «ολοκληρώθηκε προσηκόντως η εν λόγω εξαγορά», μετά την πλήρωση των προβλεπόμενων όρων και προϋποθέσεων.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης διαμορφώθηκε σε 3,7 εκατ. ευρώ. Με τη συμφωνία αυτή, ο όμιλος προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό του μια εταιρεία με δραστηριότητα σε έργα πληροφορικής και επικοινωνιών και αυτοματισμού, σε ένα timing όπου η ζήτηση για εξειδικευμένες τεχνολογικές υπηρεσίες από επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς ανεβαίνει σταθερά.

Πρακτικά, η κίνηση «κλειδώνει» την είσοδο της Profile σε ένα πεδίο λύσεων και υπηρεσιών που συμπληρώνει το υφιστάμενο αποτύπωμα του ομίλου, με έμφαση σε έργα υποδομών, υποστήριξης και εξειδικευμένων τεχνολογικών εφαρμογών.