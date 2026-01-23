Με βραδύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο επεκτάθηκε αυτόν τον μήνα η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, καθώς η ασθενέστερη ανάπτυξη στον κυρίαρχο τομέα των υπηρεσιών αντιστάθμισε την ηπιότερη συρρίκνωση της μεταποίησης, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που επικαλείται το Reuters, ενώ παράλληλα καταγράφηκε επιτάχυνση των τιμών.

Το μπλοκ ξεκίνησε το έτος με χαμηλές επιδόσεις, ωστόσο το κλίμα βελτιώθηκε από την Τετάρτη, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από τις απειλές για επιβολή πρόσθετων δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, τους οποίους σχεδίαζε ως μοχλό πίεσης για τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Οι δείκτες PMI και η «εύθραυστη» ανάκαμψη

Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης Flash Eurozone Composite PMI της HCOB, διατηρήθηκε στο 51,5 αυτόν τον μήνα, υπολειπόμενος της πρόβλεψης των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για 51,8. Παρέμεινε, ωστόσο, πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση για 13ο συνεχή μήνα.

«Η ανάκαμψη εξακολουθεί να φαίνεται αρκετά ασθενική… Η συνολική οικονομική ανάπτυξη παραμένει αμετάβλητη. Κοιτάζοντας μπροστά, η περιορισμένη αύξηση των νέων παραγγελιών σίγουρα δεν ανατρέπει τα δεδομένα. Αντίθετα, το ξεκίνημα του νέου έτους προμηνύει μια από τα ίδια για τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Αδύναμη ζήτηση και απώλειες θέσεων εργασίας

Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με τον χαμηλότερο ρυθμό από τον Σεπτέμβριο, ενώ οι νέες εξαγωγικές δραστηριότητες συρρικνώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών, υποδηλώνοντας γενικευμένη αδυναμία της ζήτησης. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε περικοπές θέσεων εργασίας για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο.

Υπηρεσίες: Ο PMI του κλάδου υποχώρησε σε χαμηλό τεσσάρων μηνών (51,9 από 52,4 τον Δεκέμβριο), χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για 52,6.

Μεταποίηση: Η δραστηριότητα συρρικνώθηκε εκ νέου, αλλά με βραδύτερο ρυθμό, με τον δείκτη να ενισχύεται στο 49,4 (από 48,8 τον Δεκέμβριο).

Πληθωριστικές πιέσεις και ΕΚΤ

Οι συνολικές πιέσεις στις τιμές εντάθηκαν, με το κόστος εισροών να αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από τον περασμένο Φεβρουάριο και τις τιμές χρέωσης να καταγράφουν την εντονότερη άνοδο των τελευταίων σχεδόν δύο ετών.

«Τα μέλη της ΕΚΤ είναι πιθανό να αισθανθούν δικαιωμένα για τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα. Ορισμένα από τα πιο “γερακίσια” μέλη μπορεί μάλιστα να υποστηρίξουν ότι η επόμενη κίνηση θα πρέπει να είναι ανοδική παρά καθοδική», πρόσθεσε ο de la Rubia.

Παρ’ όλα αυτά, η αισιοδοξία για τη μελλοντική δραστηριότητα ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024, σύμφωνα με το Reuters.