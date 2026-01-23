Πτωτικά κινούνται σήμερα τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, με τον S&P 500 να οδεύει προς τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών – για πρώτη φορά από τον Ιούνιο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ύστερα από μια ταραχώδη περίοδο και έδωσε νέα ώθηση στη στροφή των επενδυτών σε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία και άλλες γεωγραφικές περιοχές.

Αν και τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου που ανακοίνωσε χθες η Intel ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, η εταιρεία παρουσίασε συγκρατημένες προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο, με αποτέλεσμα οι μετοχές της εταιρείας να καταγράψουν πτώση έως και 13%, γεγονός που επιβάρυνε τις αγορές.

Τα futures του S&P 500 υποχώρησαν κατά 0,2%, σηματοδοτώντας το τέλος ενός διημέρου ανάκαμψης. Αυτά τα κέρδη δεν ήταν αρκετά για να ανατρέψουν το ξεπούλημα που σημειώθηκε στις αρχές της εβδομάδας, το οποίο πυροδοτήθηκε από τη σκληρή στάση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την άσκηση μεγαλύτερου ελέγχου στη Γροιλανδία.

Σε τροχιά για τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση των τελευταίων επτά μηνών βρίσκεται το δολάριο, καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις. Ο χρυσός ξεπέρασε προσωρινά τα 4.950 δολάρια ανά ουγγιά, προτού περιορίσει τα κέρδη του, παραμένοντας ωστόσο σε τροχιά για την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση των τελευταίων σχεδόν έξι ετών.

«Ελπίζω ότι η γεωπολιτική κατάσταση θα αρχίσει να εξομαλύνεται, ώστε η αγορά να μπορέσει να επικεντρωθεί στην ουσία και όχι στον “θόρυβο”», δήλωσε ο Andrea Gabellone, επικεφαλής διεθνών μετοχών στην KBC Global Services.

Η εικόνα των δεικτών

Στις 11:41 π.μ. (ώρα Ελλάδος), η εικόνα των αγορών είχε ως εξής: