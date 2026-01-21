Εντός του Ιανουαρίου 2026 προκηρύσσεται το νέο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18–29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή & πράσινη οικονομία», συνολικού προϋπολογισμού €37 εκατ.

Στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και η δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις άνεργες γυναίκες, καθώς και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται στους τομείς της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων και η προθεσμία υποβολής αυτών θα ανακοινωθεί.

Το ποσό της ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε €17.500 ανά επιχείρηση και καταβάλλεται σταδιακά, με βάση τη βιωσιμότητα και τη συνεχή λειτουργία της, σε τρεις δόσεις:

1η δόση: €4.700, μετά την έναρξη δραστηριότητας (Ορόσημο Α)

2η δόση: €6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της πραγματικής λειτουργίας της μέσω αυτοψίας (Ορόσημο Β)

3η δόση: €6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν νέας αυτοψίας για την επιβεβαίωση της πραγματικής και συνεχούς λειτουργίας (Ορόσημο Γ)

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18–29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ – νέοι που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν συμμετέχουν σε κατάρτιση) και υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης με επιχειρηματικό σχέδιο.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opske.gr/el.

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων θα περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε