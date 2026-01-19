Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. Πτωτικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς αναζωπυρώνονται οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, μετά την απειλή Τραμπ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.219,17 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,18%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 27,17 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,72%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης οριακή άνοδο σημειώνει μόνο η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,07%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,93%), της Optima Bank (-2,51%), της Viohalco (-2,12%), της Alpha Bank (-1,99%) και της Κύπρου (-1,86%).

Ανοδικά κινούνται 11 μετοχές, 84 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τζιρακιάν (+3,19%) και Prodea (+1,69%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Προοδευτική (-3,59%) και Frigoglass (-3,37%).