Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με επιπλέον δασμούς 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες έως ότου να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 1,3% στην έναρξη των συναλλαγών, στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας στην οποία θα κυριαρχήσουν οι ανακοινώσεις εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Ο γαλλικός δείκτης CAC 40, ο γερμανικός DAX και ο βρετανικός δείκτης των blue-chip FTSE 100 κατέγραψαν πτώση 1,8%, 1,4% και 0,4%, αντίστοιχα.

Ο Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ότι θα επιβάλει δασμούς 10% σε αγαθά από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες ξεκινώντας από την 1η Φεβρουαρίου, οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% τον Ιούνιο, εκτός εάν υπάρξει συμφωνία για την «αγορά της Γροιλανδίας».

Οι δασμοί αυτοί θα αφορούν τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία.