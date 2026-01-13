Στρατηγική επέκταση στην ελληνική αγορά ανακοινώνει η Engineering, με την ίδρυση της θυγατρικής Engineering Hellas A.E. και την έναρξη λειτουργίας των νέων γραφείων της στην Αθήνα. Πρόκειται για μία εταιρεία που ηγείται στον κλάδο του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ιταλία και αποτελεί ένα από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τεχνολογικούς ομίλους στην Ευρώπη.

Η κίνηση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της παρουσίας του Ομίλου στην ελληνική αγορά και σηματοδοτεί τη δέσμευσή του για ουσιαστική συμμετοχή στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας. Η Engineering Hellas θα λειτουργεί ως Κέντρο Αριστείας (Competence Centre) και Κόμβος Υλοποίησης Έργων (Delivery Hub), αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής όπως το Cloud, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) & Data Analytics, η Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) και ο Εκσυγχρονισμός Εφαρμογών (Application Modernization).

Στόχος της νέας θυγατρικής, όπως αναφέρει η διοίκηση, είναι η παροχή ολιστικών λύσεων σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως η Ενέργεια και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (Utilities), η Βιομηχανία, ο Χρηματοπιστωτικός τομέας, η Υγεία και η Δημόσια Διοίκηση. Αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο συνεργασιών του Ομίλου και τις ιδιόκτητες (proprietary) τεχνολογικές λύσεις του, η εταιρεία φιλοδοξεί να επιταχύνει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των πελατών της, προσφέροντας ταχύτητα, ευελιξία και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η επιλογή της Ελλάδας ως στρατηγικού πυλώνα ανάπτυξης δεν είναι τυχαία. Η Engineering αναγνωρίζει το υψηλό επίπεδο του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού, τη δυναμική τροχιά της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας και το ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα. Η εταιρεία διαθέτει ήδη ισχυρό αποτύπωμα στη χώρα, υποστηρίζοντας κρίσιμες υποδομές στους τομείς της ενέργειας και του φυσικού αερίου —συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τον ΔΕΣΦΑ, τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και βασικό Διαχειριστή ΥΦΑ- καθώς και έργων στις τηλεπικοινωνίες, μεταφορές και υποδομές, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και το λιανεμπόριο.

O κ. Alessandro Lisi, Εκτελεστικός Διευθυντής της Engineering Hellas, δήλωσε σχετικά: «Η φυσική μας παρουσία στην Αθήνα μέσω της Engineering Hellas δεν είναι απλώς μια γεωγραφική επέκταση, αλλά μια ψήφος εμπιστοσύνης στο ελληνικό ταλέντο και τις προοπτικές της χώρας. Φιλοδοξούμε να λειτουργήσουμε ως γέφυρα μεταφοράς τεχνογνωσίας, ενδυναμώνοντας το τοπικό οικοσύστημα και προσφέροντας στις ελληνικές επιχειρήσεις και τους οργανισμούς πρόσβαση σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες λύσεις που οδηγούν την ανάπτυξη.»