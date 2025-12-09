Ένα νέο καθεστώς δημοτικής φορολόγησης διαμορφώνεται μέσα από τον υπό διαβούλευση Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το συγκεκριμένο τέλος, που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027, αντικαθιστά το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ), αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που υπολογίζονται οι δημοτικές επιβαρύνσεις στα ακίνητα. Η ΠΟΜΙΔΑ το χαρακτηρίζει «μίνι ΕΝΦΙΑ» και προειδοποιεί για σημαντικές αυξήσεις στα βάρη των ιδιοκτητών.

Τι είναι το νέο ΤΤΑ και πώς υπολογίζεται

Με βάση το νέο πλαίσιο, το ΤΤΑ θα επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα εντός σχεδίου και οικισμών, αλλά και στα κτίσματα εκτός σχεδίου. Ο υπολογισμός του θα γίνεται με συντελεστή 0,80‰ έως 1‰ επί της αξίας του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τιμή ζώνης και παλαιότητα. Οι Δήμοι θα επιλέγουν τον συντελεστή, αποκτώντας μεγαλύτερο έλεγχο στα μελλοντικά τους έσοδα.

Σε αντίθεση με το ισχύον ΤΑΠ που κινείται μεταξύ 0,25‰ και 0,35‰, οι νέοι συντελεστές θεωρούνται πολύ υψηλότεροι, ενώ η κατάργηση του ΦΗΧ – που μέχρι τώρα πλήρωνε ο χρήστης του ακινήτου – μεταφέρει το σύνολο της επιβάρυνσης αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες.

Γιατί αντιδρά η ΠΟΜΙΔΑ

Η ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζει ότι το ΤΤΑ μετατρέπεται σε έναν νέο δημοτικό φόρο ιδιοκτησίας, με επιβαρύνσεις που, όπως σημειώνει, θα είναι διπλάσιες ή και τριπλάσιες σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Τονίζει ότι, ενώ η κυβέρνηση παρουσιάζει το μέτρο ως απλοποίηση, στην πράξη καταργείται ο επιμερισμός μεταξύ ιδιοκτήτη και χρήστη, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να σηκώνει ολόκληρο το βάρος.

Στηρίζεται μάλιστα στο γεγονός ότι το ΤΤΑ υπολογίζεται πάνω στην αντικειμενική αξία – όπως και ο ΕΝΦΙΑ – στοιχείο που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, φέρνει τους Δήμους σε ρόλο παράλληλου φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Οι θέσεις του υπουργείου Εσωτερικών

Το υπουργείο από την πλευρά του εξηγεί ότι η μεταρρύθμιση είναι αναγκαία για την ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, οι οποίοι κάνουν λόγο για ελλιπή χρηματοδότηση και για συσσωρευμένες οφειλές του κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το ΤΤΑ θεωρείται εργαλείο που θα σταθεροποιήσει τα δημοτικά έσοδα και θα επιτρέψει χρηματοδότηση έργων και βασικών υπηρεσιών.

Ποιοι θα πληρώνουν το ΤΤΑ και πώς

Υπόχρεος θα παραμένει ο ιδιοκτήτης ή ο επικαρπωτής κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Οι νέοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώνουν το ακίνητο εντός ενός μήνα, ενώ οι μεταβολές στα στοιχεία θα δηλώνονται εντός δύο μηνών. Η εκπρόθεσμη δήλωση θα επιφέρει πρόστιμο διπλάσιο του τέλους.

Για τα ακίνητα που ενοικιάζονται και ο λογαριασμός ρεύματος βρίσκεται στο όνομα του ενοικιαστή, το ΤΤΑ θα εισπράττεται μέσω του λογαριασμού και θα αφαιρείται από το μίσθωμα. Μη πληρωμή τριών διαδοχικών λογαριασμών ή ενός τριμηνιαίου θα οδηγεί σε διακοπή ρεύματος, με επανασύνδεση μόνο μετά την εξόφληση.

Για ακίνητα χωρίς μετρητή ΔΕΔΔΗΕ, οι Δήμοι θα εισπράττουν το τέλος απευθείας, με δυνατότητα πληρωμής σε τρεις τετραμηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ.

ΤΤΑ: σε ποια ακίνητα επιβάλλεται

Το νέο τέλος θα αφορά:

Ακίνητα εντός σχεδίου και οικισμών

Κτίσματα εκτός σχεδίου, με υπολογισμό αξίας και για τμήμα γης διπλάσιο του αποτυπώματος

Δικαίωμα υψούν, όταν έχει μεταβιβαστεί συμβολαιογραφικά

Το επόμενο βήμα της διαβούλευσης

Η συζήτηση αναμένεται να κορυφωθεί στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ στις 17 Δεκεμβρίου. Δήμοι και εκπρόσωποι ιδιοκτητών θα επιχειρηματολογήσουν για το αν το ΤΤΑ αποτελεί εργαλείο οικονομικής ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή έναν επιπλέον φόρο που επιβαρύνει δυσανάλογα την ιδιοκτησία. Μία ημέρα πριν, η ΚΕΔΕ θα συμμετάσχει σε κινητοποίηση στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

Τι σημαίνει για την αγορά ακινήτων

Με φόντο τις υψηλές αντικειμενικές αξίες και τη σταθερή άνοδο των τιμών στην αγορά, η ΠΟΜΙΔΑ εκτιμά ότι το νέο τέλος θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για επενδύσεις και μεταβιβάσεις. Από την άλλη, οι Δήμοι θεωρούν ότι η ενίσχυση των εσόδων θα τους επιτρέψει να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες, δημιουργώντας, όπως υποστηρίζουν, θετικότερες συνθήκες για κατοίκους και επιχειρήσεις.