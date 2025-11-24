Σε ανάρτησή της, η Ελληνική Κυβέρνηση αναφέρεται στην καταβολή από σήμερα, νωρίτερα από το προβλεπόμενο, των €250 στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Στην ανάρτηση αναφέρεται: «Νωρίτερα από το προβλεπόμενο ξεκινά η καταβολή των €250 στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα τα λάβουν και οι δικαιούχοι των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Στηρίζουμε την κοινωνία στην πράξη».

Το ποσό θα δοθεί σε όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Κριτήρια και προϋποθέσεις

Το επίδομα αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Για άγαμους δικαιούχους, το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 14.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία τις 200.000 ευρώ. Για έγγαμους ή για άτομα που βρίσκονται σε σύμφωνο συμβίωσης, τα αντίστοιχα όρια είναι 26.000 ευρώ εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Αναλυτικότερα, για να καταβληθεί το επίδομα απαιτείται:

Να έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από αυτό της αναφοράς.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα –ανεξαρτήτως πηγής, φορολογούμενο ή μη, πραγματικό ή τεκμαρτό– να μην ξεπερνά τις 14.000 ευρώ για άγαμους και τις 26.000 ευρώ για έγγαμους ή συμβιούντες.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου, του συζύγου/συμβιούντος και των εξαρτώμενων τέκνων, βάσει της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους αναφοράς, να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 300.000 ευρώ για έγγαμους ή συμβιούντες.



Ποιοι άλλοι εντάσσονται στους δικαιούχους

Η ενίσχυση θα δοθεί επίσης:

Σε συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ που έλαβαν κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του εκάστοτε έτους αναφοράς.

Σε δικαιούχους σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων, καθώς και σε λήπτες επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του Ν. 4387/2016.

Σε άτομα που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα του ΟΠΕΚΑ, όπως προβλέπεται από τις συγκεκριμένες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Σε συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη και έχουν ποσοστό αναπηρίας 100%, καθώς και σε δικαιούχους επιδόματος νόσου, ανικανότητας ή εξωιδρυματικού επιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 169/2007 και του Ν. 1140/1981.

Σε άτομα με αναπηρία για τα οποία διαπιστώνεται ότι δικαιούνται αναδρομική καταβολή προνοιακής παροχής για τον μήνα Νοέμβριο κάθε έτους αναφοράς.

Σε ανάδοχους γονείς ατόμων που συμμετέχουν σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προγράμματα και λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση βάσει του Ν. 4538/2018.

Η φύση της ενίσχυσης

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ παραμένει αφορολόγητη, δεν κατάσχεται και δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους. Επιπλέον, δεν μπορεί να δεσμευτεί ούτε να συμψηφιστεί με οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή πιστωτικά ιδρύματα. Δεν επιβάλλεται κανενός είδους τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ. Εάν κάποιο πρόσωπο εντάσσεται σε περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων, η ενίσχυση καταβάλλεται μόνο μία φορά, για μία από αυτές.