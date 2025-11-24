Αντίστροφα ώστε να δουν τα χρήματα των συντάξεων του Δεκεμβρίου στους λογαριασμούς τους μετρούν οι συνταξιούχοι. Το ίδιο ισχύει και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους που περιμένουν πως και πως το δώρο Χριστουγέννων.

Οι ημερομηνίες έχουν ήδη γίνει γνωστές και είναι οι εξής:

Την Τρίτη 25/11 πληρώνονται οι μη μισθωτοί: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Την Πέμπτη 27/11 οι μισθωτοί: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, Δημόσιο

Δώρο Χριστουγέννων 2025

Η καταβολή του θα γίνει έως την Παρασκευή 19/12 και το ύψος του ανέρχεται για έναν μισθό.