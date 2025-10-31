Οφέλη αλλά και στρεβλώσεις διαπιστώνει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ) στη γνωμοδότησή της για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή και ενσωματώνει τα μέτρα της ΔΕΘ.

Ειδικότερα στη γνωμοδότηση για τις επιπτώσεις των αλλαγών στη φορολογία, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει μεταξύ άλλων τα εξής: