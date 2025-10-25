Διευρύνεται το ράλι εισόδου καθιερωμένων διεθνών Brands στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά. Πρόκειται για επενδύσεις που εγχαράσουν την πεποίθηση ότι η Ελλάδα έχει καθιερωθεί ως προορισμός πολυτελούς φιλοξενίας. Στο πλαίσιο αυτό τόσο η Hilton όσο και η Radisson ενισχύουν διαρκώς την παρουσία τους στη χώρα μας. Την ίδια ώρα η Aria Hotels της εφοπλιστικής οικογένειας Λογοθέτη προσθέτει νέα πολυτελή Boutique ξενοδοχεία στο portfolio της.

Ένα ακόμη ξενοδοχείο, το Paradise Beach Resort and Spa στην Ερέτρια, προσέθεσε στο επί ελληνικού εδάφους χαρτοφυλάκιό του το Radisson Hotel Group.

«Η συμφωνία για το resort στην Εύβοια υπογράφηκε μόλις», δήλωσε ο Elie Milky, Chief Development Officer του ομίλου, για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μέση Ανατολή και τη Βορειοανατολική Αφρική. «Πρόκειται για μια ξενοδοχειακή μονάδα άνω των 300 κλινών. Η Εύβοια δεν βρισκόταν στην αρχική λίστα μας με τους προορισμούς στους οποίους θέλαμε να αποκτήσουμε παρουσία», προσέθεσε.

«Το 2019 μόλις το 1% του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα κάποιας διεθνούς αλυσίδας, το χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αγορά στην Ευρώπη. Αν φτάσουμε στο 2% σημαίνει ότι θα προστεθούν περίπου 100 ξενοδοχεία. Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη. Η αγορά ωριμάζει, γίνεται πιο ανταγωνιστική και πιο απαιτητική. Τώρα είναι η στιγμή να ενισχύσουμε την παρουσία μας και να φέρουμε νέα, ποιοτικά έργα σε όλη τη χώρα», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής του Radisson Hotel Group, τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες.

«Όταν ξεκινήσαμε τη στρατηγική ανάπτυξή μας στην Ελλάδα το 2019 ήμασταν “άγνωστοι” στην αγορά. Σταδιακά εκπαιδεύσαμε την αγορά και δημιουργήσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους επενδυτές και τους κατασκευαστές, οι οποίοι άρχισαν σταδιακά να αλλάζουν νοοτροπία», τόνισε ο Elie Milky.

Σημειωτέον ότι το 2026 η αλυσίδα θα βάλει την υπογραφή της σε τέσσερα ακόμη projects, το Radisson RED Mitropoleos Square Athens, ακριβώς δίπλα στη Μητρόπολη, το Radisson Theatrou Square Athens, το Radisson Blu Resort Mani στην Πελοπόννησο και το Radisson Hotel Group στην Πάρο.

Η Hilton ανακοίνωσε σήμερα (24 Οκτωβρίου) την υπογραφή σύμβασης για το Conrad Corfu, κατόπιν συμφωνίας franchise με την οικογένεια Τρούλη, στην οποία ανήκει το ακίνητο. Το πολυτελές resort, που θα λειτουργήσει υπό τη διαχείριση της Numo Hotels & Resorts, αναμένεται να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες του στις αρχές του καλοκαιριού του 2026.

Κέρκυρα

Με 136 δωμάτια, σουίτες και βίλες, ιδιωτική παραλία 200 μέτρων, εσωτερικές και εξωτερικές θερμαινόμενες πισίνες, καθώς και πλήρες spa και wellness center, το Conrad Corfu φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς πολυτελούς φιλοξενίας στο Ιόνιο. Το συγκρότημα περιλαμβάνει επίσης Aqua Piazza, τρία εστιατόρια, δύο μπαρ, υπαίθριο σινεμά και kids club σχεδιασμένο σε συνεργασία με τη Worldwide Kids.

Στο τιμόνι της γαστρονομίας θα βρίσκεται ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ Αλέξανδρος Τσιοτίνης, ο οποίος υπογράφει το μενού του fine dining εστιατορίου, συνδυάζοντας δημιουργικά την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη κουζίνα.

«Το Conrad Corfu υπόσχεται μια ασύγκριτη εμπειρία πολυτέλειας σε ένα νησί με μοναδικά τοπία και πολιτισμό», δήλωσε ο Dan Wakeling, Vice President of Luxury Development της Hilton για Ευρώπη και Αφρική. Από την πλευρά του, ο Σπύρος Κουρής, Managing Director & Partner της Numo Hotels & Resorts, σημείωσε ότι η νέα συνεργασία «συνεχίζει τη φιλοσοφία της εταιρείας για δυνατά concepts φιλοξενίας εμπνευσμένα από κάθε προορισμό και τους ανθρώπους του».

Το νέο resort αποτελεί την τρίτη συνεργασία Hilton και Numo, μετά τα The Royal Senses Resort & Spa Crete, Curio Collection by Hilton και Numo Ierapetra Beach Resort Crete, Curio Collection by Hilton.

Με το Conrad Corfu, η Hilton ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην Ελλάδα, όπου διαθέτει πάνω από 65 ξενοδοχεία σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη, ανάμεσά τους τα επερχόμενα Conrad Athens The Ilisian και Hilton Chania Resort & Spa.

Aria Hotels

Με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την προσφορά εμπειριών, την αξιοποίηση ιστορικών και παραδοσιακών ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και την μπουτίκ, αυθεντική Ελληνική φιλοξενία με στοιχεία πολυτέλειας στη φιλοσοφία του slow travel και της ιδιωτικότητας, η Aria Hotels, θυγατρική του ομίλου Libra της οικογένειας Λογοθέτη, μπαίνει σε αναπτυξιακή φάση, 15 χρόνια μετά την ίδρυσή της. Η The Attican Villa & Estate, υπό τη διαχείριση και συμβουλευτική της Aria Hotels, βρίσκεται σε κτήμα 8,5 στρεμμάτων και ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιούλιο του 2025 με ήδη ικανοποιητική ζήτηση. Διαθέτει 4 υπνοδωμάτια και μπορεί να φιλοξενήσει 8 άτομα.

Τέλος το Μάιο του 2026, αναμένονται τα εγκαίνια ενός εκ των πρώτων μπουτίκ ξενοδοχείων που κατασκευάζονται στο παρθένο νησί της Θηρασιάς, το Duchess. Το ξενοδοχείο διαθέτει12 πολυτελείς σουίτες με πανοραμική θέα στην Καλντέρα. Το Duchess διαθέτει επίσης πισίνα υπερχείλισης, εστιατόριο και χώρο σπα.