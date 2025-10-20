Στην υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών υφισταμένων και υπό σύσταση επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, έχει ως στόχο δράση οι αιτήσεις για την οποία άνοιξαν στις 13 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα μέσω της δράσης επιδιώκεται να επιτευχθεί:

Η στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Η μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν

ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Οι ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού και λειτουργικές δαπάνες όπως ενίσχυση μισθολογικού κόστους, εκπαίδευσης προσωπικού, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ο προϋπολογισμός της δράσης κατανέμεται ως εξής:

ποσοστό 70% για υφιστάμενους φορείς, οι οποίοι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, έχουν συσταθεί πριν την οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με πιστοποιητικό ή βεβαίωση εγγραφής σε ισχύ, κατά την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης,

ποσοστό 30% για υπό σύσταση φορείς, οι οποίοι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, θα συσταθούν και θα ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους (έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ.) κατόπιν της οριστικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στη δράση και έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. κατόπιν της δημοσίευσης της πρόσκλησης και πριν την οριστική υποβολή της αίτησής τους στη δράση

με δυνατότητα μεταφοράς πόρων από μια κατηγορία στην άλλη στον βαθμό που δεν καλυφθούν οι επιμέρους προϋπολογισμοί από τις υποβληθείσες αιτήσεις.

Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από €20.000 έως και €80.000.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης (ένταση ενίσχυσης) ανέρχεται στο 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα κατά τη χρονική περίοδο υποβολών, η οποία ορίζεται στην πρόσκληση, θα αξιολογηθούν στο σύνολό τους.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε