Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διατηρείται τελικά πάνω από το ψυχολογικό φράγμα των 2.000 μονάδων, από το οποίο αρχικά είχε υποχωρήσει.

Η αγορά συμπλήρωσε τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες 4,57%

Στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ και της Coca Cola HBC, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ, της Eurobank της Κύπρου και της Εθνικής.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 2.013,76 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 1,57%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.995,41 μονάδες (-2,46%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 322,93 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 54.622.830 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,62%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,10%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+0,91%), της Coca Cola HBC (+0,71%) και της Τιτάν (+0,27%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-4,95%), της Eurobank (-3,63%), της Κύπρου (-2,74%), της Εθνικής (-2,64%), της Lamda Development (-2,38%) και της Aegean Airlines (-2,34%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 15.029.335 και 12.250.882 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 52,47 εκατ. ευρώ και η Eurobabnk με 43,02 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 22 μετοχές, 89 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Centric Συμμετοχών (+3,37%) και Λανακάμ(κ) (+2,74%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Optronics (-9,09%) και Βογιατζόγλου Systems (-5,56%).