Αύξηση στην κίνηση των οχημάτων καταγράφουν οι βασικοί αυτοκινητόδρομοι που διαχειρίζεται ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το εννεάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία.
Άνοδος 4,6% στην Αττική Οδό
Η μέση ημερήσια κίνηση στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού ενισχύθηκε κατά 4,6% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ο συνολικός αριθμός διελεύσεων ανήλθε σε 77,5 εκατομμύρια, ενώ ο μέσος ημερήσιος αριθμός διελεύσεων (ADT) διαμορφώθηκε σε 284.016 οχήματα, έναντι 271.500 το 2024.
Ισχυρή άνοδος 6,7% σε Νέα και Κεντρική Οδό
Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, όπου η μέση ημερήσια κίνηση ενισχύθηκε κατά 6,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο συνολικός αριθμός διελεύσεων έφτασε τα 48,3 εκατομμύρια και ο μέσος ημερήσιος αριθμός διελεύσεων (ADT) τα 176.966 οχήματα, έναντι 165.900 το 2024.
Συνοπτικά στοιχεία κίνησης
|Αυτοκινητόδρομος
|9Μ 2024 (ADT ‘000)
|9Μ 2025 (ADT ‘000)
|Μεταβολή y-o-y
|Αττική Οδός
|271,5
|284,0
|+4,6%
|Νέα & Κεντρική Οδός
|165,9
|177,0
|+6,7%