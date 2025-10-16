Αύξηση στην κίνηση των οχημάτων καταγράφουν οι βασικοί αυτοκινητόδρομοι που διαχειρίζεται ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το εννεάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Άνοδος 4,6% στην Αττική Οδό

Η μέση ημερήσια κίνηση στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού ενισχύθηκε κατά 4,6% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ο συνολικός αριθμός διελεύσεων ανήλθε σε 77,5 εκατομμύρια, ενώ ο μέσος ημερήσιος αριθμός διελεύσεων (ADT) διαμορφώθηκε σε 284.016 οχήματα, έναντι 271.500 το 2024.

Ισχυρή άνοδος 6,7% σε Νέα και Κεντρική Οδό

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, όπου η μέση ημερήσια κίνηση ενισχύθηκε κατά 6,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο συνολικός αριθμός διελεύσεων έφτασε τα 48,3 εκατομμύρια και ο μέσος ημερήσιος αριθμός διελεύσεων (ADT) τα 176.966 οχήματα, έναντι 165.900 το 2024.

Συνοπτικά στοιχεία κίνησης