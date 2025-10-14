Στη στρατηγική διάσταση και τα θετικά μηνύματα που εκπέμπει η επιχειρηματική συνένωση του ΟΠΑΠ με τον διεθνή όμιλο Allwyn αναφέρθηκε ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, κατά την ομιλία του στην Ημερίδα Υπεύθυνου Παιχνιδιού του ΟΠΑΠ.

Συγκεκριμένα ο κ. Κώτσηρας ανέφερε: «Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται σε εξαιρετικά θετική συγκυρία, καθώς πρόσφατα ανακοινώθηκε η συνένωση του ΟΠΑΠ με τον διεθνή όμιλο Allwyn. Μια εξέλιξη που αποτελεί ισχυρή ένδειξη εξωστρέφειας, ωριμότητας και αναπτυξιακής δυναμικής του ΟΠΑΠ. Ταυτοχρόνως, η στρατηγική αυτή κίνηση στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης προς τις οικονομικές δυνατότητες και προοπτικές της χώρας μας και είναι ενδεικτική των σημαντικών επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει η Ελλάδα ως ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια δύσκολη συγκυρία στο οικονομικό περιβάλλον διεθνώς.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι το να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον φιλικό για επενδύσεις είναι προϊόν μιας πολύ σημαντικής προσπάθειας που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, με σταθεροποίηση και βελτίωση των οικονομικών δεδομένων, με μέθοδο, που έχει καταφέρει η χώρα μας αυτή την περίοδο. Βρίσκεται σε ένα πολύ πιο σταθερό και στέρεο περιβάλλον σε επίπεδο μακροοικονομίας, το οποίο μπορεί πραγματικά να αποτελέσει το καλύτερο δυνατό θεμέλιο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».