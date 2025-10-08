Η διεθνής οικονομία μεταβάλλεται με ρυθμούς που λίγες κυβερνήσεις μπορούν να παρακολουθήσουν. Η ψηφιακή οικονομία, το blockchain και τα κρυπτονομίσματα δεν αποτελούν πλέον «πειραματικά» εργαλεία, αλλά θεμέλιο λίθο ενός νέου χρηματοοικονομικού συστήματος που εδραιώνεται και διαμορφώνει το πλαίσιο του συνολικού οικονομικού συστήματος, σύμφωνα με τον Νικόλαο Κωλέττη, Πολιτικό Επιστήμονα MSc, Αναλυτή Ψηφιακών Αγορών και Ιδρυτής & CEO της EWC Investments. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα καλείται να αποφασίσει αν θα σταθεί θεατής ή αν θα γίνει ενεργός παράγοντας στη νέα εποχή των διεθνών αγορών.

Οι ΗΠΑ δείχνουν τον δρόμο

Παρά τις εσωτερικές αντιφάσεις και τον ανταγωνισμό μεταξύ SEC (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών) και CFTC (Αμερικανική Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικών Συμβολαίων), οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σταδιακά προς εξορθολογισμό και θεσμική αναγνώριση του κλάδου. «Μεγάλες τράπεζες, θεσμικά funds και παραδοσιακοί επενδυτικοί οίκοι έχουν ήδη εισέλθει ενεργά στο πεδίο των crypto assets», αναφέρει ο κ. Κωλέττης.

«Η υιοθέτηση spot Bitcoin ETFs από τη SEC το 2024 αποτέλεσε ορόσημο — ένα σαφές μήνυμα ότι η αγορά ωριμάζει και ότι οι ρυθμιστικές αρχές αρχίζουν να προσαρμόζονται στα δεδομένα της τεχνολογίας αντί να την αντιμετωπίζουν φοβικά. Οι ΗΠΑ πλέον προσεγγίζουν το blockchain όχι ως απειλή, αλλά ως πεδίο γεωοικονομικού ανταγωνισμού και καινοτομίας».

Η ελληνική πραγματικότητα: Ανάγκη για ρεαλισμό και θεσμική εξέλιξη

Η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια, δυστυχώς, πολύ πίσω σε σύγκριση με άλλες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, οι ΗΠΑ ή και άλλες Δυτικές οικονομίες, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ο Νικόλαος Κωλέττης, ο οποίος σε ηλικία μόλις 30 ετών αποτελεί τον νεότερο Έλληνα που έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του στις ψηφιακές επενδύσεις, έχει βραβευτεί και είναι σήμερα Διαχειριστής Διεθνών Κεφαλαίων Αντιστάθμισης Κινδύνου και Ακαδημαϊκός Διδάσκων στη Χρηματοοικονομική Ψηφιακή Τεχνολογία.

«Παρά το υψηλό επίπεδο επαγγελματιών στον χώρο της τεχνολογίας και των επενδύσεων, το ρυθμιστικό πλαίσιο παραμένει ασαφές, συχνά αντιφατικό και δύσκολα εφαρμόσιμο και κινδυνεύει εν τέλει να είναι και ουσιαστικά ανεφάρμοστο στην πράξη», αναφέρει.

Η πρόσφατη προσπάθεια νομοθέτησης της φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων, χωρίς τεχνική τεκμηρίωση και χωρίς επαρκή διαβούλευση με ειδικούς της αγοράς, κινδυνεύει να οδηγήσει σε περισσότερη σύγχυση παρά σε τάξη. Η αδυναμία κατανόησης του τρόπου λειτουργίας του blockchain και ιδιαίτερα του πώς παράγεται, διακινείται και αποτιμάται το κέρδος, καθιστά κάθε επιφανειακό νόμο εκτός εφαρμοστικής και εκτελεστικής πραγματικότητας.

Ανάγκη για ένα τεχνολογικά τεκμηριωμένο πλαίσιο φορολογίας

Η λύση δεν βρίσκεται στην υπερφορολόγηση ή στις ποινικές προσεγγίσεις, αλλά στη δημιουργία ενός πλαισίου που να βασίζεται στη λογική και στη διεθνή πρακτική, που θα υποστηρίζει ένα ασφαλές περιβάλλον για επενδυτές και μικροεπενδυτές, σύμφωνα με τον κ. Κωλέττη.

Όπως υποστηρίζει, η φορολογία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να στηρίζεται:

Στην τεκμηριωμένη κατανόηση της blockchain αρχιτεκτονικής.

Στην αναγνώριση των διαφορών μεταξύ επενδυτικής δραστηριότητας, staking, mining και απλής κατοχής περιουσίας.

Στην αυτοματοποίηση μέσω τεχνολογίας, ώστε ο φορολογούμενος και το κράτος να μπορούν να επαληθεύσουν διαφανώς τις κινήσεις, χωρίς υπερβολική γραφειοκρατία.

Στην «πραγματικότητα» του trading και όχι σε ασαφείς όρους, λαμβάνοντας υπόψιν πως αυτές οι αγορές έχουν μια εκτεταμένη κινητικότητα σε σχέση με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις παραδοσιακών αγορών.

Με γνώμονα το ότι πολλοί νέοι και μικρο-επενδυτές εισέρχονται ή ήδη ενυπάρχουν σε αυτές τις αγορές πριν από τη θέσπιση των πλαισίων.

Με τρόπο που δεν θα είναι τιμωρητικός αλλά συνεργατικός, ισχυροποιώντας την επαφή κράτους και πολιτών.

Επισημαίνει επίσης, πως «Η συνεργασία με διεθνή funds, χρηματοοικονομικούς και τεχνολογικούς φορείς είναι κρίσιμη για τη δημιουργία ενός πλαισίου που να λειτουργεί στην πράξη — όχι ενός θεωρητικού μοντέλου χωρίς εφαρμοστική βάση».

Η μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η χώρα έχει μπροστά της μια σπάνια ευκαιρία: να γίνει περιφερειακό κέντρο ψηφιακών επενδύσεων και καινοτομίας στα Βαλκάνια και τη Νότια Ευρώπη. Αυτή η ευκαιρία είναι απολύτως δυνατόν να επιτευχθεί. Μπορούμε να γίνουμε το Ντουμπάι των Βαλκανίων. «Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η θεσμική προσέγγιση και η πολιτική βούληση».

Όπως τονίζει, με έξυπνο νομικό πλαίσιο, μείωση γραφειοκρατίας, θεσμική διαφάνεια και κίνητρα για τεχνολογικές εταιρείες και επενδύσεις, η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει διεθνές κεφάλαιο, δημιουργώντας πραγματικές θέσεις εργασίας και ενισχύοντας το ΑΕΠ της. Παράλληλα, προσφέρει πεδίο ανάπτυξης τόσο για τους μεγάλους όσο και για τους μικρούς επενδυτές.

Κλείνοντας, ο Νικόλαος Κωλέττης σημειώνει με έμφαση ότι «η εποχή του φόβου απέναντι στο άγνωστο τελειώνει. Το μέλλον ανήκει σε όσους το κατανοούν και το διαχειρίζονται με σοβαρότητα, όραμα και τεχνογνωσία».