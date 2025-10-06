Τίτλοι τέλους πέφτουν σήμερα Δευτέρα (6/10) για το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, το οποίο απορροφάται πλήρως από την ΑΑΔΕ με στόχο την καλύτερη οργάνωση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους φορολογικούς ελέγχους.

Το ΣΔΟΕ περνά και τυπικά στην ιστορία. Όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις και το προσωπικό μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ, με βάση κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφεται από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Το ΣΔΟΕ ιδρύθηκε το 1997 για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος και αποτέλεσε επί δεκαετίες τον βασικό μηχανισμό δίωξης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Πλέον, η σκυτάλη περνά οριστικά στην ΑΑΔΕ.

Εκκρεμείς υποθέσεις

Όλες οι ανοιχτές υποθέσεις ελέγχου μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα ELENXIS. Οι υπάλληλοι που έχουν την ευθύνη προκαταρκτικών εξετάσεων σε συγκεκριμένες υποθέσεις θα συνεχίσουν να τις χειρίζονται μέχρι την ολοκλήρωσή τους, ανεξάρτητα από το πού θα τοποθετηθούν μετά το 2026.

Οι δικαστικές διαδικασίες θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς νέες δηλώσεις ή επαναλήψεις, ενώ οι αποφάσεις που εκδίδονται για υποθέσεις του ΣΔΟΕ θα ισχύουν αυτομάτως έναντι της ΑΑΔΕ.

Αξιολόγηση προσωπικού

Οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ εντάσσονται στην ΑΑΔΕ, με την ίδια εργασιακή σχέση και θέση έως το τέλος του 2025. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, δεν θα επιτρέπονται μετακινήσεις, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που θα κρίνει η Αρχή.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα τεθούν σε ισχύ τα νέα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας, με ειδική κατηγορία για τους ελεγκτές Οικονομικού Εγκλήματος. Όλοι οι ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλουν αναλυτική αναφορά προϋπηρεσίας με τις υποθέσεις που χειρίστηκαν από το 2022 έως και τις 2 Οκτωβρίου 2025.

Η τελική τοποθέτηση των ελεγκτών θα εξαρτηθεί από τις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η αξιολόγηση θα βασιστεί στα τυπικά προσόντα, στην επάρκεια και στα αποτελέσματα των υποθέσεων που έχουν χειριστεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Όσοι κριθούν κατάλληλοι θα ενταχθούν οριστικά στον ελεγκτικό μηχανισμό της ΑΑΔΕ με αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026. Οι υπόλοιποι θα μεταφερθούν σε άλλες θέσεις εντός της Αρχής.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μιλούν για «μεγάλο βήμα εξορθολογισμού» που θα ενισχύσει την αποδοτικότητα του κρατικού μηχανισμού. Από την άλλη πλευρά, οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των ελεγκτών ζητούν διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης, τονίζοντας ότι οι εξετάσεις δεν πρέπει να αποτελέσουν εργαλείο απομάκρυνσης έμπειρων στελεχών.