Ξεπέρασαν τις 33 οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην 46η «Ημέρα Καριέρας», την οποία διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στο Αγρίνιο, αύριο Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025, στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου (Σκαλτσοδήμου 9, Τ.Κ. 30131), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη επιχειρήσεων, που αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η δήλωση συμμετοχής γίνεται στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-agrinio-2025

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως: χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων, ιχθυοκαλλιέργειες, τουρισμό, εκπαίδευση, τεχνικά έργα και υποδομές, βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων, εμπόριο δομικών υλικών και ξυλείας, κλωστοϋφαντουργία και πτηνοτροφία.

Οι ειδικότητες που ζητούνται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς, τεχνολόγους τροφίμων, υδραυλικούς, εργατοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, εκπαιδευτικούς, συμβούλους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης, υπαλλήλους γραφείου, νοσηλευτές, πωλητές, υπαλλήλους αποθήκης, οδηγούς, χειριστές κλαρκ, εργάτες παραγωγής, καθώς και επαγγελματίες σε όλο το φάσμα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.