Με τον χειμώνα να πλησιάζει, τα ελληνικά νοικοκυριά προετοιμάζονται για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θα αρχίσει να διατίθεται επισήμως από τις 15 Οκτωβρίου. Η τιμή εκκίνησης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1,10 και 1,15 ευρώ το λίτρο, ένα επίπεδο παρόμοιο με αυτό που καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2024. Τότε η τιμή ξεκίνησε λίγο υψηλότερα, γύρω στα 1,16–1,17 ευρώ, και σταδιακά μειώθηκε μέχρι την άνοιξη στα 1,09–1,10 ευρώ το λίτρο.

Τα τελευταία δύο χρόνια οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης παραμένουν συγκριτικά χαμηλές, χάρη στη σταθεροποίηση των διεθνών τιμών του Brent και την ισχυρή παραγωγή από χώρες όπως οι ΗΠΑ, αλλά και λόγω της χαλάρωσης των περικοπών του ΟΠΕΚ+. Αυτό έχει οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση, με πολλούς καταναλωτές να γεμίζουν νωρίς τις δεξαμενές τους, ώστε να επωφεληθούν από τις πιο προσιτές τιμές. Τον Νοέμβριο του 2024, η ζήτηση είχε αυξηθεί κατά περίπου 9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, ενώ τον Οκτώβριο, μήνα έναρξης διάθεσης, η άνοδος είχε φτάσει το 12,5%.

Η πορεία της φετινής σεζόν θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τις τιμές, αλλά και από τις καιρικές συνθήκες, καθώς ψυχρές μέρες νωρίτερα στην περίοδο διάθεσης αυξάνουν φυσιολογικά τη ζήτηση. Παράλληλα, οι εταιρείες πετρελαίου αναμένεται να προσφέρουν εκπτώσεις ή συνδυαστικά πακέτα, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες και να διατηρήσουν τον ρυθμό πωλήσεων.

Ένα σημαντικό μέτρο που θα μειώσει το κόστος για τα νοικοκυριά είναι η επέκταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ από το 2026 σε 19 ακόμη ακριτικά νησιά του Αιγαίου, πέραν των ήδη υπαγόμενων περιοχών όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Κως, η Σάμος και η Χίος. Στους νέους δήμους που εντάσσονται θα εφαρμοστεί ΦΠΑ 17% αντί για 24%, γεγονός που αναμένεται να ελαφρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό για τη θέρμανση.

Παράλληλα, και φέτος θα δοθεί επίδομα θέρμανσης σε πολίτες που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το επίδομα δεν αφορά πλέον μόνο το πετρέλαιο, αλλά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (MyΘέρμανση), η οποία αναμένεται να ανοίξει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ η πρώτη δόση αναμένεται να καταβληθεί τον Δεκέμβριο.

Σε διεθνές επίπεδο, η τιμή του πετρελαίου δείχνει να σταθεροποιείται, με το Brent να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με πέρυσι, κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής των ΗΠΑ, της μείωσης των περικοπών από τον ΟΠΕΚ+ και της επιβράδυνσης της παγκόσμιας ζήτησης. Η σταθεροποίηση αυτή αφήνει περιθώρια για συγκρατημένες τιμές και στην εγχώρια αγορά, που εισάγει σχεδόν το σύνολο του πετρελαίου που καταναλώνει.

Παράλληλα, οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη φαίνεται να έχουν φτάσει σε ένα κατώτατο όριο γύρω στα 32 ευρώ ανά μεγαβατώρα, χάρη στα μεγάλα αποθέματα. Σύμφωνα με την Gas Infrastructure Europe, τα συνολικά αποθέματα ανέρχονται σε 95,5 δισ. κυβικά μέτρα, χαμηλότερα κατά 6,66 δισ. m³ σε σχέση με τον πενταετή μέσο όρο, αλλά με ρυθμό επάρκειας που διασφαλίζει την τροφοδοσία κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Συνολικά, οι προβλέψεις για τη σεζόν 2025–2026 δείχνουν ότι οι τιμές θέρμανσης θα παραμείνουν σχετικά σταθερές, η ζήτηση θα επηρεαστεί από τις καιρικές συνθήκες και η εφαρμογή μέτρων όπως ο μειωμένος ΦΠΑ και το επίδομα θέρμανσης θα στηρίξουν οικονομικά τα νοικοκυριά. Η διαχείριση της ενέργειας και η ορθολογική χρήση των πόρων θα παραμείνουν καθοριστικοί παράγοντες για την οικονομία των ελληνικών νοικοκυριών.