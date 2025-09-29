Σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, και ειδικότερα έως τις 15:00 τρέχουν οι αιτήσεις για δύο δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Πρόκειται για τις δράσεις «Αφετηρία Καινοτομίας και Εξωστρέφειας» που απευθύνεται σε νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις και «Κλειδί Προόδου» που απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Οι δύο δράσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό €200 εκατ.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50% για επενδυτικά σχέδια από €25 χιλ. μέχρι και €500 χιλ., με χρηματοδότηση μιας ευρείας γκάμας δαπανών, ενώ για πρώτη φορά προσφέρεται δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν υφιστάμενες επιχειρήσεις του χονδρικού και λιανικού εμπορίου αλλά ακόμα και επιστήμονες.

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης, δηλαδή η 6η Μαΐου 2025.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΚΕ.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε