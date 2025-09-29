Με τον χρόνο να μετράει πλέον αντίστροφα για τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, τοn Σεπτέμβριο του 2026, η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές για να μην χαθούν κονδύλια. Από σήμερα Δευτέρα (29/9) ξεκινούν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα αναθεώρηση του «Ελλάδα 2.0», με στόχο να διασφαλιστεί ότι κανένα διαθέσιμο κονδύλι δεν θα μείνει αναξιοποίητο. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα 194 ορόσημα (182 για τις επιχορηγήσεις και 12 για τα δάνεια) που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ορισμένα από αυτά ενδέχεται να αναδιατυπωθούν ή και να αντικατασταθούν, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν είναι ρεαλιστική η ολοκλήρωσή τους στο εναπομείναν χρονικό διάστημα.

Το στοίχημα είναι μεγάλο. Από τα 36 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στη χώρα, μόλις 10 δισ. ευρώ, 5,7 δισ. ευρώ από επιχορηγήσεις και 4,3 δισ. ευρώ από δάνεια, έχουν καταλήξει στους τελικούς δικαιούχους, σύμφωνα με τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρο Πελαγίδη, ο οποίος πρόσφατα χτύπησε καμπανάκι για την απορροφητικότητα του ΤΑΑ.

Στα τέλη του περασμένου Ιουνίου εγκρίθηκε από τις Βρυξέλλες αναθεώρηση με αλλαγές σε 108 ορόσημα. Τώρα ανοίγει νέος κύκλος, όπου προτεραιότητα δίνεται στην απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, αλλά και στην απένταξη έργων που είναι αδύνατον να ολοκληρωθούν στις προθεσμίες.

Η παρουσία στην Αθήνα υψηλόβαθμου κλιμακίου με επικεφαλής τη Σελίν Γκάουερ, γενική διευθύντρια της Ειδικής Ομάδας Μεταρρυθμίσεων και Επενδύσεων, και τον Ντέκλαν Κοστέλο, αναπληρωτή γενικό διευθυντή Οικονομικών Υποθέσεων, αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδει η Κομισιόν στη σωστή υλοποίηση του ΤΑΑ. Ψηφιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά δεν προλαβαίνουν τις προθεσμίες, καθώς και εμβληματικές παρεμβάσεις όπως ο ΒΟΑΚ, ο σταθμός αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, το πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής, η μεταρρύθμιση του ΟΣΕ και ο προσωπικός ιατρός, βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Στο τραπέζι και τα επενδυτικά προγράμματα για εγκατάσταση μπαταριών. Στόχος είναι να εντοπιστούν εγκαίρως όσα έργα δεν προλαβαίνουν και να εξασφαλιστεί εναλλακτική χρηματοδότηση, είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Δόσεις και εκταμιεύσεις

Ο προγραμματισμός των εκταμιεύσεων δείχνει τον αγώνα δρόμου που έχει μπροστά της η κυβέρνηση. Το έκτο αίτημα, ύψους 1,8 δισ. ευρώ για το σκέλος των δανείων, αναμένεται σύντομα, ενώ το έβδομο με 3,5 δισ. ευρώ συνολικά προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο. Το όγδοο αίτημα, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, αφορά 1,87 δισ. ευρώ (1,5 δισ. επιχορηγήσεις και 370 εκατ. δάνεια). Το ένατο και τελευταίο αίτημα πρέπει να υποβληθεί έως το τέλος Αυγούστου του 2026 και προβλέπει εκταμίευση 5,4 δισ. ευρώ (3 δισ. επιχορηγήσεις και 2,4 δισ. δάνεια).

Η Ελλάδα έχει μέχρι στιγμής ικανοποιήσει το 37% των στόχων και ορόσημων. Έχει εισπράξει 9,94 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 11,4 δισ. ευρώ σε δάνεια, συνολικά 21,3 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 59% των συνολικών πόρων που δικαιούται. Εφόσον εγκριθεί το 6ο αίτημα των επιχορηγήσεων, το οποίο υποβλήθηκε τον Ιούλιο, για επιχορηγήσεις 2,1 δισ. ευρώ, το ποσό ανεβαίνει στα 23,4 δισ. ευρώ ή 65% των πόρων που της αναλογούν.