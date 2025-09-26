Η Turkish Airlines ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα παραγγείλει 75 αεροσκάφη Boeing 787 και ότι ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για την αγορά 150 αεροσκαφών 737 MAX, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τους κινητήρες, αποκαλύπτοντας μια πολυαναμενόμενη συμφωνία μετά από συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών.

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε την Πέμπτη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Τουρκία θα συμφωνήσει με το αίτημά του να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και ότι ενδέχεται να άρει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Άγκυρας, ώστε να μπορεί να αγοράσει αμερικανικά αεροσκάφη F-35.

Ο Τραμπ δήλωσε πριν από τις συνομιλίες ότι η παραγγελία της Boeing θα ήταν επίσης υπό συζήτηση.

Επιδιώκει να ενισχύσει την παγκόσμια επιρροή της

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, η Turkish Airlines επιδιώκει να ενισχύσει την παγκόσμια επιρροή της και πρόσφατα αγόρασε μειοψηφικό μερίδιο στην ισπανική Air Europa, ξεπερνώντας τους ευρωπαίους ανταγωνιστές της Lufthansa και Air France-KLM.

Σε δήλωση προς το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αγοράσει 75 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου B787-9 και B787-10 από την αμερικανική Boeing, εκ των οποίων 50 είναι οριστικές παραγγελίες και 25 σε καθεστώς εναλλακτικής επιλογής (option).

Οι παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί μεταξύ 2029 και 2034.

Οι διαπραγματεύσεις με τις Rolls-Royce και GE Aerospace σχετικά με τους κινητήρες, τους εφεδρικούς κινητήρες και τις υπηρεσίες συντήρησης κινητήρων για τα αεροσκάφη, βρίσκονται σε εξέλιξη, ανέφερε.

Η Turkish Airlines ανακοίνωσε επίσης ότι ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με την Boeing για την αγορά άλλων 150 αεροσκαφών, που περιλαμβάνουν 100 οριστικές παραγγελίες και 50 option παραγγελίες για μοντέλα 737-8/10 MAX στενής ατράκτου.

Ανέφερε ότι οι παραγγελίες για τα αεροσκάφη 737-8/10 MAX θα υποβληθούν υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των συζητήσεων με τον κατασκευαστή κινητήρων CFM International.

Οι μετοχές της Turkish Airlines σημείωσαν άνοδο 0,15% στις 328,75 λίρες στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές της συνεδρίασης της Παρασκευής.