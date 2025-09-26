Άλλο ένα «όπλο» στη «μάχη» κατά των τεκμηρίων έχουν οι φορολογούμενοι. Τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορούν να δικαιολογηθούν και με δωρεές ή γονικές παροχές οι οποίες δηλώνονται εκπρόθεσμα.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που τα χρηματικά ποσά που επικαλείται ο φορολογούμενος για τη μείωση της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος, προέρχονται από δωρεά ή γονική παροχή για την οποία η δήλωση φορολογίας κεφαλαίου υποβλήθηκε μετά τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη, τα ποσά γίνονται δεκτά εφόσον αποδεικνύεται:

η είσπραξή τους πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης και

η φορολόγησή τους ή η απαλλαγή τους από τη φορολογία κεφαλαίου.

Έτσι, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται χρηματικά ποσά που προέρχονται από δωρεά ή γονική παροχή που προηγήθηκε μεν της σχετικής δαπάνης αλλά η δήλωση δωρεάς ή γονικής παροχής υποβλήθηκε (είτε εμπρόθεσμα είτε εκπρόθεσμα) μετά τη λήξη του οικείου έτους, τα ποσά αυτά λαμβάνονται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση ως έσοδα που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος. Βασική προϋπόθεση είναι να αποδεικνύεται η είσπραξή τους, καθώς και η φορολόγησή τους ή η απαλλαγή τους από τη φορολογία κεφαλαίου.

Κατά συνέπεια, εκτός από την υποβολή της δήλωσης δωρεάς/γονικής παροχής, στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται να διαπιστώνεται και η παράδοση των χρηματικών ποσών στο δωρεοδόχο/τέκνο πριν την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

Ποιες πράξεις δέχεται η εφορία

Μεταξύ των πράξεων που δέχεται η εφορία και αποδεικνύουν ότι τα χρήματα της δωρεάς εισπράχθηκαν πριν την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης, ακόμη και εάν οι δηλώσεις γονικών παροχών και δωρεών έγιναν εκπρόθεσμα, είναι οι εξής: