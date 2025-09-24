Το Plaisiopro.gr, η ανανεωμένη B2B πλατφόρμα του Πλαισίου, φέρνει μια νέα εποχή στην εξυπηρέτηση των εταιρικών πελατών, προσφέροντας στους επαγγελματίες ένα προηγμένο ψηφιακό περιβάλλον που ξεπερνά κατά πολύ την απλή διαδικασία των online παραγγελιών.

Από την παραγγελία στην εμπειρία: μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα B2B αγορών

Το νέο Plaisiopro.gr αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης και διαχείρισης των εταιρικών αγορών. Ενσωματώνει όλη την εμπορική σχέση μιας επιχείρησης με το Πλαίσιο. Από την επιλογή προϊόντων και την υποβολή παραγγελιών, έως την εξυπηρέτηση μετά την αγορά, την παρακολούθηση κόστους και την ανάλυση δεδομένων.

Μέσα από ένα φιλικό, γρήγορο και πλήρως ανασχεδιασμένο interface, κάθε χρήστης αποκτά άμεση πρόσβαση σε εργαλεία που βελτιστοποιούν τη διαδικασία προμηθειών. Ο λογαριασμός περιλαμβάνει ενότητες όπως παρακολούθηση παραγγελίας σε πραγματικό χρόνο και ιστορικό, λίστες αγορών για γρήγορη επαναπαραγγελία, επίπεδα εγκρίσεων ανά χρήστη ή τμήμα μίας επιχείρησης, αναλυτικά στατιστικά, πολλαπλούς τρόπους πληρωμής, ρυθμίσεις και υποστήριξη από ειδική ομάδα εξυπηρέτησης.

Προσωποποιημένες αγορές και έξυπνες λειτουργίες

Οι χρήστες Plaisiopro.gr απολαμβάνουν τις δικές τους εταιρικές τιμές με ξεκάθαρη παρουσίαση του κέρδους και της έκπτωσης στις αποκλειστικές τους προσφορές, καθώς και την αυτόματη προσαρμογή Φ.Π.Α. . Η πλατφόρμα υποστηρίζει διαφορετικές επιλογές ασφαλών και ευέλικτων τρόπων πληρωμής, με δυνατότητα πίστωσης και ειδικών εμπορικών συμφωνιών, προσφέροντας προσαρμοστικότητα σε κάθε επιχειρηματική ανάγκη.

Οι λίστες αγορών επιτρέπουν τη δημιουργία έτοιμων συνόλων προϊόντων ανά κατηγορία ή τμήμα, ενώ μπορούν να μετατραπούν σε παραγγελία με ένα κλικ, προσφέροντας απόλυτη ευκολία στην επανάληψη ή τροποποίηση των αγορών. Επιπλέον, η πλατφόρμα περιέχει αναλυτικά εργαλεία που επιτρέπουν την παρακολούθηση του ιστορικού παραγγελιών, την απεικόνιση των αγορών με διαγράμματα ανά μήνα ή έτος για αποτελεσματικό budgeting. Παράλληλα, προσφέρεται δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων ανά προϊόν, διευκολύνοντας τη δημιουργία reporting και την ανάλυση εξόδων.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του νέου Plaisiopro.gr είναι ο έλεγχος μέσω εφαρμογής επιπέδων εγκρίσεων: κάθε τμήμα μιας επιχείρησης μπορεί να καταχωρεί παραγγελίες ξεχωριστά, με δυνατότητα τελικής έγκρισης από εξουσιοδοτημένο χρήστη, σύμφωνα με τη δομή και τις ανάγκες της εταιρίας.

Εξειδικευμένη ομάδα εξυπηρέτησης Πλαίσιο Pro

Η υποστήριξη κάθε πελάτη ενισχύεται από την ειδικά εκπαιδευμένη επαγγελματική ομάδα του Πλαισίου. Πάνω από 280 εξειδικευμένα στελέχη βρίσκονται καθημερινά στη διάθεση των επιχειρήσεων για να παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση, τεχνική υποστήριξη και εμπορικές προτάσεις, 12 ώρες την ημέρα, 6 ημέρες την εβδομάδα.

AI αναζήτηση, διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο και πλήρης γκάμα προϊόντων

Η νέα μηχανή αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει και προτείνει με ακρίβεια προϊόντα βάσει αναγκών. Τα φίλτρα ανά τιμή, χαρακτηριστικά και διαθεσιμότητα κάνουν την πλοήγηση πιο αποδοτική από ποτέ. Η γκάμα προϊόντων του Plaisiopro.gr ξεπερνά τις 28.000 επιλογές, καλύπτοντας όλες τις επαγγελματικές ανάγκες — από τεχνολογία και αναλώσιμα έως συσκευές και έπιπλα. Η ενημέρωση αποθέματος γίνεται σε πραγματικό χρόνο, ενώ το πλήρες ιστορικό παραγγελιών διευκολύνει τον προγραμματισμό και την αναφορά.

Το ανανεωμένο Plaisiopro.gr, αλλάζει ριζικά την εμπειρία των B2B χρηστών, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, τον έλεγχο και την ευελιξία στις εταιρικές αγορές. Η Πλαίσιο, για ακόμη μία φορά, αποδεικνύει πως η τεχνολογία και η εξυπηρέτηση μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά, προσφέροντας πραγματική αξία στις επιχειρήσεις.