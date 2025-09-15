Η πράσινη φορολογία περνά από το μικροσκόπιο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς επανασχεδιάζεται το σύστημα περιβαλλοντικών φόρων, ενώ στο τραπέζι μπαίνουν αλλαγές και στα κίνητρα που θα κατευθύνουν επιχειρήσεις και πολίτες σε πιο βιώσιμες πρακτικές.

Το σχέδιο, που συνδέεται άμεσα με τους ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα, προβλέπει παρεμβάσεις για ενίσχυση των δράσεων για την πράσινη μετάβαση, αλλά και την παροχή νέων κινήτρων ώστε επιχειρήσεις και πολίτες να στραφούν σε πιο υπεύθυνες πρακτικές.

Η χάραξη της πράσινης φορολογίας θα γίνει με οδηγό τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Το νέο πλαίσιο θα πρέπει να συνδυάζει οικονομική βιωσιμότητα, περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα.

Τα έσοδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2023 τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ανήλθαν σε 9,257 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 24,4% σε σχέση με το 2022. Από αυτά, 6,184 δισ. ευρώ πλήρωσαν οι επιχειρήσεις και 3,072 δισ. ευρώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι. Οι ενεργειακοί φόροι παραμένουν η «μερίδα του λέοντος» με 7,547 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στα τέλη του περασμένου έτους το Υπουργείο Οικονομικών συγκρότησε ειδική ομάδα εργασίας με αποστολή να καταγράψει τους πράσινους φόρους και τα περιβαλλοντικά τέλη που εφαρμόζονται σήμερα, να εντοπίσει τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες και να σχεδιάσει μια επαρκή, αποτελεσματική και αποδοτική πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση.

Ο «χάρτης» των πράσινων φόρων

Η σημερινή λίστα με τους πράσινους φόρους περιλαμβάνει: