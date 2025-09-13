Το φθινόπωρο του 2025 βρίσκει τον χάρτη της καινοτομίας γεμάτο προθεσμίες, νέες ιδέες και διαγωνισμούς που φέρνουν την ακαδημαϊκή έρευνα και τις startups πιο κοντά στην αγορά. Στο ημερολόγιο ξεχωρίζουν ήδη τρεις σημαντικοί θεσμοί: ο 3ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Μονάδας «Αρχιμήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (αιτήσεις έως 12 Οκτωβρίου 2025), ο 16ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας – NBG Business Seeds (αιτήσεις έως 15 Οκτωβρίου 2025) και ο διεθνής διαγωνισμός FinQuest 2025 της Alpha Bank, που συνεχίζει την περίοδο υποβολών έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Οι τρεις πρωτοβουλίες απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό, αλλά υπηρετούν έναν κοινό στόχο: να φέρουν τη νέα γενιά επιστημόνων, φοιτητών και επιχειρηματιών σε επαφή με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), μέσω της Μονάδας «Αρχιμήδης», δίνει σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πρόσβαση σε εκπαίδευση, mentoring και εργαλεία ωρίμανσης ιδεών, ώστε η ακαδημαϊκή γνώση να μετατρέπεται σε πράξη. Οι νικητές θα λάβουν και χρηματικά έπαθλα.

Η Εθνική Τράπεζα, με το μακροβιότερο πρόγραμμα στήριξης startups, που ξεκίνησε το 2010, συνεχίζει για 16η χρονιά να αναζητά καινοτόμες προτάσεις στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας, του fintech και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του NBG Business Seeds έχουν κατατεθεί περισσότερες από 9.000 συμμετοχές, ενώ άνω των 150 ομάδων έχουν βραβευθεί.

Η Alpha Bank, μέσα από τον φετινό διαγωνισμό FinQuest, εστιάζει στην τεχνητή νοημοσύνη, αναζητώντας λύσεις που ενισχύουν το ψηφιακό offering της Τράπεζας, βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών και φέρνουν καινοτομία σε καθημερινά τραπεζικά σενάρια. Ο φετινός θεματικός άξονας περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες (Family Ecosystem, Travel, Smart Living Financial Tools, Employee Training). Οι 6 καλύτερες ιδέες θα περάσουν σε πρόγραμμα επιτάχυνσης Οκτωβρίου – Νοεμβρίου με mentoring, workshops και networking, ενώ στον τελικό θα αναδειχθούν οι τρεις νικητές με χρηματικά έπαθλα και πρόσβαση σε στρατηγικές συνεργασίες.

Στο ίδιο πλαίσιο, το 10ο CASSINI Hackathon στην Ελλάδα έρχεται δια ζώσης και online από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου στο Impact Hub Athens, με θέμα «Space for Consumer Experiences». Ο διαγωνισμός καλεί συμμετέχοντες άνω των 18 ετών να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις για τον βιώσιμο τουρισμό, αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα, το σύστημα πλοήγησης Galileo και πληροφορίες από το πρόγραμμα Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα CASSINI Hackathon αποτελούν μέρος της πρωτοβουλίας CASSINI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες, με την ελληνική διοργάνωση να γίνεται υβριδικά από το Impact Hub Athens. Οι αιτήσεις για άτομα και ομάδες είναι ανοιχτές έως τις 31 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, μια σημαντική ευκαιρία να βρεθούν μπροστά σε εκατοντάδες κορυφαίους επενδυτές έχουν οι ελληνικές startups μέσω του European Angel Investment Summit (EAIS) 2025, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 28-29 Οκτωβρίου. Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από το EBAN, αποτελεί την κορυφαία συνάντηση angel investors στην Ευρώπη και απευθύνεται σε startups σε αρχικό στάδιο από τους τομείς του DeepTech, της Τεχνητής Νοημοσύνης και του Space & DefenceTech. Οι εταιρείες που θα επιλεγούν να κάνουν pitch θα έχουν πρόσβαση σε ένα κοινό επενδυτών και VC από περισσότερες από 40 χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ενεργό γύρο χρηματοδότησης μεταξύ 150.000 και 2.000.000 ευρώ. Η προθεσμία αιτήσεων λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Η δράση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους διαγωνισμούς. Τον Ιούνιο το EnvolveXL παρουσίασε στην Τεχνόπολη το 2ο Investors Day – Founders Arena, με 13 startup ομάδες που παρουσίασαν τις ιδέες τους μπροστά σε επενδυτές. Ο οργανισμός έχει στηρίξει πάνω από 250 startups, ενώ το φθινόπωρο αναμένεται να ανακοινωθούν οι πέντε επικρατέστερες ομάδες του φετινού κύκλου επιτάχυνσης, με αρχική επένδυση 12.500 ευρώ και δυνατότητα για πρόσθετες χρηματοδοτήσεις έως 200.000 ευρώ. Παράλληλα θα γίνει η έναρξη υποβολής αιτήσεων για τον τρίτο κύκλο του προγράμματος.

Έτσι, το φθινόπωρο χαρτογραφεί ένα πλέγμα ευκαιριών για την επιχειρηματικότητα:

15 Σεπτεμβρίου λήγουν οι αιτήσεις για το European Angel Investment Summit.

22 Σεπτεμβρίου λήγουν οι αιτήσεις για το FinQuest της Alpha Bank.

12 Οκτωβρίου κλείνουν οι συμμετοχές για τον φοιτητικό διαγωνισμό του ΕΚΠΑ.

15 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η διαδικασία για τον 16ο Διαγωνισμό NBG Business Seeds.

31 Οκτωβρίου κλείνουν οι αιτήσεις για το CASSINI Hackathon.

Το ίδιο διάστημα ανακοινώνονται οι επικρατέστερες ομάδες του EnvolveXL και ξεκινούν οι αιτήσεις για τον τρίτο κύκλο.

Στο μεταξύ, το Skill Up Forum, μια πρωτοβουλία του Envolve, που θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη, έρχεται να συμπληρώσει το παζλ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ελληνική εκδήλωση δεξιοτήτων, με πάνελ, ομιλίες και workshops για AI, δεδομένα, ηγεσία, επιχειρηματική νοοτροπία και ψηφιακές δεξιότητες. Πέρυσι συμμετείχαν πάνω από 400 επαγγελματίες, ενώ φέτος αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη προσέλευση. Διαχρονικά το forum έχει λάβει σημαντική υποστήριξη από φορείς όπως Microsoft, Google, Amazon Web Services, OTE, Eurobank, The People’s Trust, Bayer Hellas, SAP Hellas, Deloitte κ.α.

Η καινοτομία στην Ελλάδα δεν είναι πια μεμονωμένη υπόθεση αλλά ένα συλλογικό οικοσύστημα που ωριμάζει και δυναμώνει. Κάθε διαγωνισμός, κάθε φόρουμ και κάθε πρωτοβουλία λειτουργεί σαν γέφυρα που ενώνει τη γνώση με την αγορά, το ταλέντο με την εμπειρία και τις ιδέες με την πράξη. Το φθινόπωρο του 2025 δείχνει ότι οι νέοι επιστήμονες και επιχειρηματίες δεν απλώς συμμετέχουν – πρωταγωνιστούν, και μαζί με τους θεσμούς που τους στηρίζουν, διαμορφώνουν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

