Σε υφιστάμενες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου (λιανικού και χονδρικού) καθώς και παροχής υπηρεσιών απευθύνεται η δράση «Κλειδί Προόδου», με περιοχή εφαρμογής την Κεντρική Μακεδονία και προϋπολογισμό 140 εκατ. ευρώ.

Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 25 χιλ. ευρώ έως 500 χιλ. ευρώ. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί με ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2023.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 29/9/2025.

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

I. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

II. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού/λογισμικού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της δραστηριότητάς της επένδυσης

III. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού)

IV. Απόκτηση ή παραχώρηση αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας/πατέντας από την Ελλάδα ή το εξωτερικό / Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για: α) μελέτες, β) προβολή, γ) μεταφορικά μέσα, δ) υπηρεσίες συμβούλων, ε) συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, στ) έμμεσες δαπάνες.

