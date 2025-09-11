Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.041,32 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,48%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.044,20 μονάδες (+0,62%) και κατώτερη τιμή στις 2.026,81 μονάδες (-0,23%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 110,19 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+4,66%), των ΕΛΠΕ (+3,51%), της Viohalco (+2,35%) και της Τιτάν (+1,80%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-1,00%) και της Aktor (-0,51%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 4.278.288 και 3.121.777 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 21,51 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 13,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 68 μετοχές, 32 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Elvalhalcor (+4,66%) και Doppler (+4,48%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (-4,14%) και Κέκροψ (-3,20%).

Πηγή: ΑΠΕ