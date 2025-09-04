Από αύριο ανοίγει ο νέος γύρος αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο πώς θα βλέπουν οι αγορές τη χώρα μας το προσεχές διάστημα.

Η πρώτη αξιολόγηση έρχεται αύριο Παρασκευή από τον καναδικό οίκο DBRS, που για δεύτερη φορά θα κληθεί να μας βαθμολογήσει μέσα στο τρέχον έτος. Τον περασμένο Μάρτιο, η DBRS έκανε ένα σημαντικό βήμα, δίνοντας στη χώρα μας την πρώτη αναβάθμιση εντός επενδυτικής βαθμίδας, φτάνοντας στην BBB. Η αλήθεια είναι πως τώρα, λίγα εικοσιτετράωρα πριν τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι αγορές δεν περιμένουν κάποια νέα αναβάθμιση. Περιμένουν όμως με αγωνία να δουν τι σχόλια θα κάνει η DBRS. Και αυτό γιατί το πλαίσιο έχει αλλάξει: η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει το νέο πακέτο μέτρων, την ώρα που στις Ηνωμένες Πολιτείες η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί νέους δασμούς που μπορεί να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή οικονομία.

Στις 12 Σεπτεμβρίου ακολουθεί η αξιολόγηση της αμερικανικής Moody’s, ενός εκ των μεγαλύτερων και επιδραστικότερων οίκων στον κόσμο. Η Moody’s κινήθηκε με καθυστέρηση καθώς μόλις προ μηνών ανέβασε την Ελλάδα στην ελάχιστη επενδυτική βαθμίδα (Baa3), σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά από τους ανταγωνιστές της. Μαζί με αυτήν την απόφαση, άλλαξε και τις προοπτικές της χώρας από «θετικές» σε «σταθερές». Σήμερα, η Moody’s –όπως και η Fitch– εξακολουθεί να βλέπει την Ελλάδα μία βαθμίδα χαμηλότερα σε σχέση με την εικόνα που δίνουν η DBRS και η Standard & Poor’s. Γι’ αυτό και η νέα αξιολόγηση αναμένεται να δείξει πότε θα έρθει η πολυπόθητη αναβάθμιση που θα «κλείσει» αυτήν την απόσταση και θα βάλει τη χώρα σε ακόμη πιο ισχυρή θέση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Moody’s έχει τη δύναμη να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το κλίμα στις διεθνείς αγορές, αφού πολλοί θεσμικοί επενδυτές βασίζουν τις αποφάσεις τους στις δικές της αξιολογήσεις. Ένα θετικό σήμα λοιπόν από τη Moody’s μπορεί να φέρει περισσότερα κεφάλαια στη χώρα, να αυξήσει τις επενδύσεις και να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα μας.

Ο κύκλος των αξιολογήσεων θα συνεχιστεί στις 18 Οκτωβρίου, όπου θα έρθει η σειρά της Standard & Poor’s, ενώ στις 19 Νοεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις της Fitch. Η Fitch, θυμίζουμε, είχε δώσει τον Μάιο ένα «ημίμετρο»: δεν προχώρησε σε πλήρη αναβάθμιση, αλλά έδειξε θετικότερη στάση ανεβάζοντας τις προοπτικές από «σταθερές» σε «θετικές».

Όλα αυτά διαδραματίζονται ενώ η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες για το νέο πακέτο μέτρων που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Οι αποφάσεις που θα ανακοινωθούν από τη συμπρωτεύουσα, προφανώς και δεν θα είναι αδιάφορες για τους οίκους αξιολόγησης, καθώς θα δείξουν πώς σκοπεύει η χώρα να στηρίξει την ανάπτυξη, να ενισχύσει την κοινωνία και να διαχειριστεί τις δημοσιονομικές προκλήσεις.

Πώς οι αξιολογήσεις επηρεάζουν στην πραγματικότητα την καθημερινότητα

Για τον μέσο πολίτη όλα αυτά μπορεί να φαίνονται μακρινά. Στην πραγματικότητα όμως οι αξιολογήσεις επηρεάζουν την καθημερινότητα. Κι αυτό γιατί όταν το κράτος δανείζεται φθηνότερα, αυτό σημαίνει ότι έχει περισσότερους πόρους για να επενδύσει σε σχολεία, νοσοκομεία και υποδομές.

Παράλληλα οι τράπεζες μπορούν να δανείζονται κι αυτές φθηνότερα, πράγμα που ανοίγει τον δρόμο για καλύτερα επιτόκια σε στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια. Οι δε ξένοι επενδυτές δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, κάτι που μπορεί να φέρει νέες δουλειές και ανάπτυξη. Αντίθετα, μια αρνητική αξιολόγηση θα σήμαινε υψηλότερο κόστος δανεισμού και λιγότερα περιθώρια για την οικονομία και την κοινωνία.

Η περίοδος που ξεκινά λοιπόν είναι κρίσιμη και γεμάτη προκλήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια φάση όπου έχει καταφέρει να επιστρέψει στην επενδυτική βαθμίδα, αλλά πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να μείνει σταθερά εκεί και να συνεχίσει την πορεία της προς τα πάνω.