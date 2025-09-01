Η ενίσχυση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της φθινοπωρινής ασφαλιστικής πολιτικής, με στόχο να προσελκύσει περισσότερους εργαζόμενους και εργοδότες στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης. Το νέο πακέτο αλλαγών, που θα ενσωματωθεί στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο προς δημόσια διαβούλευση, επικεντρώνεται τόσο στο ύψος των εισφορών που μπορούν να κατατίθενται στα ΤΕΑ υπό μορφή συνταξιοδοτικού κεφαλαίου όσο και σε φορολογικά κίνητρα, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την ανάπτυξη του κλάδου.

Η συζήτηση γύρω από τις φορολογικές ρυθμίσεις εστιάζει στην άνιση αντιμετώπιση μεταξύ των ΤΕΑ και των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συνταξιοδοτικών Συμβολαίων (ΟΑΣ), με τον κλάδο να ζητά εξομοίωση και διευκόλυνση της φορητότητας των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μεταξύ των φορέων. Παράλληλα, εξετάζονται μειώσεις κόστους διαχείρισης μέσω ειδικών φοροαπαλλαγών και η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας συνταξιοδοτικών πληροφοριών, που θα επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να συγκρίνουν και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις παροχές τους.

Μικρές βελτιώσεις είχαν προηγηθεί τον Φεβρουάριο, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των ΤΕΑ. Αυξήθηκε το πλαφόν των ετήσιων εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών και συνυπολογίζονται πλέον οι εισφορές για ιατροφαρμακευτική κάλυψη μελών οικογένειας εργαζομένου σε ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης. Ανάλογες απαλλαγές ισχύουν και για αντίστοιχη κάλυψη μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από εργαζόμενο και εργοδότη δεν μπορούν να υπερβαίνουν σωρευτικά για μισθωτούς το 20% του αθροίσματος των ακαθάριστων αποδοχών και των παροχών σε είδος, ενώ για μη μισθωτούς το όριο ορίζεται στα 20.000 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Οι συντελεστές φορολόγησης κυμαίνονται έως 20% για εφάπαξ και έως 10% για σύνταξη, με προσαύξηση 50% σε περίπτωση πρόωρης ρευστοποίησης. Επιπλέον, για όσους ασφαλίζονται άνω των 55 ετών, προβλέπεται αύξηση των συντελεστών ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, με το πέναλτι αυτό να εξετάζεται για αλλαγές.

Σημαντικά θετικά σημάδια εμφανίζει και η αγορά: το ενεργητικό των ΤΕΑ ανήλθε στα 2,54 δισ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 30 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι συνολικές καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 78 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5 εκατ. ευρώ, ενώ οι τοποθετήσεις σε χρεωστικούς τίτλους ανήλθαν στα 1.148 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω καθαρών αγορών κυβερνητικών ομολόγων. Οι επενδύσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκαν στα 843 εκατ. ευρώ, ενώ οι τοποθετήσεις σε μετοχές μειώθηκαν οριακά στα 423 εκατ. ευρώ, λόγω καθαρών πωλήσεων εξωτερικού που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από ανατιμήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Οι νέες παρεμβάσεις και η ανάπτυξη των ΤΕΑ αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, στην προώθηση της συμμετοχής των εργαζομένων στον δεύτερο πυλώνα και στη δημιουργία ενός πιο διαφανούς και προσιτού πλαισίου για τους ασφαλισμένους, αποτελώντας σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης χρηματοοικονομικής ασφάλειας των εργαζομένων.