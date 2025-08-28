Οι νέοι φορολογικοί κανόνες και οι απαγορεύσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2025 στις βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν απέτρεψαν τη συνέχιση της αύξησης του αριθμού των ακινήτων που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση. Η πρώτη απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ για τη βραχυχρόνια μίσθωση, με αξιοποίηση και των στοιχείων που δημοσιεύονται στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης» της ΑΑΔΕ έδειξε ότι στο τέλος του 2024, τα ακίνητα τύπου Airbnb ήταν 207.572, εκ των οποίων τα 59.793 στην Αττική.

Η αύξηση συνεχίζεται και φέτος με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 250.000 «δεσμευμένα» ακίνητα μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι παρά τους περιορισμούς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να προτιμούν τη διάθεση των ακινήτων τους στις πλατφόρμες, καθώς αυτό εξακολουθεί να αποφέρει μεγαλύτερο οικονομικό όφελος.

Με το στεγαστικό πρόβλημα να παραμένει οξύ, ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου οι τιμές των ενοικίων έχουν κάνει άλμα τα τελευταία χρόνια χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης, η παράταση των απαγορεύσεων για νέα Airbnb για τα τρία πρώτα διαμερίσματα του κέντρου της Αθήνας θεωρείται δεδομένη.

Αυτό που εξετάζεται είναι και το ενδεχόμενο γεωγραφικής επέκτασης, καθώς μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 που ουσιαστικά σταμάτησαν οι εγγραφές στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης για την «καρδιά» της Αθήνας, παρατηρήθηκε το φαινόμενο αύξησης των αιτήσεων στα διαμερίσματα που γειτνιάζουν. Αντίστοιχα, πολύ μεγάλο γίνεται το πρόβλημα και σε αρκετές τουριστικές περιοχές της χώρας. Είναι ενδεικτικό ότι η περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου έρχεται δεύτερη σε αριθμό βραχυχρόνιων μισθώσεων με 29.568, πάνω και από την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη με τα 26.280 ακίνητα.

Νέοι κανόνες

Στο μεταξύ, από την 1η Οκτωβρίου 2025 έρχονται και νέοι κανόνες για τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να:

α) αποτελούν χώρους κύριας χρήσης και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό,

β) διαθέτουν ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν,

γ) διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής, και

δ) διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Έλεγχοι

Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων με τις παραπάνω προδιαγραφές θα διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι στον χώρο που μισθώνεται και έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ από υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού και παράλληλα δύναται να διενεργείται έλεγχος και από μικτά συνεργεία ελέγχου με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού για την ταυτόχρονη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τον έλεγχο, προηγείται ενημέρωση προς τον διαχειριστή του ακινήτου, για να προσκομίσει κάθε στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνδρομή των προδιαγραφών. Αν κρίνεται απαραίτητο, οι υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο, ζητούν τη συνδρομή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διενέργεια του ελέγχου, τα οποία την παρέχουν κατά τον χρόνο και στον τόπο που ζητείται.

Πρόστιμα

Αν δεν επιτραπεί η είσοδος στο ελεγχόμενο ακίνητο, δεν πληρούνται οι προδιαγραφές ή ο διαχειριστής του ακινήτου δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μάλιστα, εάν διενεργηθεί νέος έλεγχος εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου και διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση των προδιαγραφών, επιβάλλεται πρόστιμο στο διπλάσιο (10.000 ευρώ) και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος (20.000 ευρώ).