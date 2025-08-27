Με 161 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής θα συνεχιστούν οι δράσεις της ΔΥΠΑ τον Σεπτέμβριο, εκ των οποίων τα 143 θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης σε 85 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ 2) και τα υπόλοιπα 18 διαδικτυακά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας όσοι αναζητούν ή θέλουν να αλλάξουν εργασία, μπορούν να παρακολουθήσουν εργαστήρια από εξειδικευμένα στελέχη, στις εξής θεματικές ενότητες:

Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα

Πως να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – μαθαίνω για το ESCO

Η επαγγελματική επιλογή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις: Business Model Canvas

Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή: αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία στο βιογραφικό και στη συνέντευξη

Η ψηφιακή επιχείρηση στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης Digital First (νέα θεματική).

Σε ό,τι αφορά στα 143 δια ζώσης εργαστήρια, αυτά θα είναι διάρκειας 3 ωρών και θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους, με ώρα έναρξης από τις 9:00 έως και τις 11:00.

Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά, στέλνοντας μήνυμα (email) με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΠΑ2 (δείτε πίνακα), το οποίο υλοποιεί το εργαστήριο που τους ενδιαφέρει.

Στο κάθε εργαστήριο υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής. Η συμμετοχή θα επιβεβαιώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λαμβάνουν από το ΚΠΑ2 με σχετικές πληροφορίες.

Τα 18 διαδικτυακά εργαστήρια θα έχουν διάρκεια δύο ωρών και θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από αύριο, 28 Αυγούστου στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops.

Τέλος, όπως αναφέρει η ΔΥΠΑ, υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

