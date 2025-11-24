Η κορυφαία καλλιτεχνική στιγμή της φετινής σεζόν έρχεται τον Δεκέμβριο στο Christmas Theater: ο θρυλικός σούπερ σταρ του μπαλέτου, Ivan Vasiliev, σε μια μοναδική παράσταση – μια αποχαιρετιστήρια ωδή στην τέχνη του χορού, με τίτλο «Last Dance of Ivan Vasiliev».

Ο Ivan Vasiliev, που έχει χαρακτηριστεί ως «ο Νουρέγιεφ της νέας εποχής» και ο «εκρηκτικός χορευτής», έρχεται στην Αθήνα φέρνοντας μαζί του την αίγλη και το μεγαλείο μιας τεράστιας καριέρας που έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στις σπουδαιότερες σκηνές του κόσμου.

Ο Vasiliev αναγνωρίζεται παγκοσμίως για την ασύγκριτη αλτικότητά του, τη δυναμική του ενέργεια και την σπάνια εκφραστικότητα που τον καθιστούν μοναδικό. Σε ηλικία μόλις 18 ετών αναδείχθηκε Πρώτος Χορευτής στα Θέατρα Μπολσόι (Μόσχα) και Mikhailovsky (Αγία Πετρούπολη), δύο από τους σημαντικότερους θιάσους παγκοσμίως, μια διάκριση που επισφράγισε το ταλέντο του.

Στη διάρκεια της καριέρας του έχει πρωταγωνιστήσει ως Principal Guest Artist στις πιο ιστορικές σκηνές και μεγαλύτερα θέατρα του πλανήτη, όπως: American Ballet Theatre στη Νέα Υόρκη, Royal Ballet στο Λονδίνο, Bolshoi Theatre στην Μόσχα, Mariinsky Theatre στην Αγία Πετρούπολή, La Scala στο Μιλάνο, Paris Opera Ballet στο Παρίσι.

Οι εμφανίσεις του σε κλασικούς ρόλους όπως ο Spartacus, ο Basilio στον Δον Κιχώτη και ο Solor στη Bayadèreθεωρούνται ορόσημα στην ιστορία του σύγχρονου μπαλέτου. Ο ίδιος έχει μεταμορφώσει αυτούς τους ρόλους με το αξεπέραστο ταμπεραμέντο και την αθλητική του δεινότητα.

Η παράσταση «Last Dance of Ivan Vasiliev» δεν είναι απλώς ένα χορευτικό gala, αλλά ένας φόρος τιμής στην τέχνη του χορού, όπου ο Vasiliev παρουσιάζει στιγμές από την κλασική του κληρονομιά αλλά και έργα σύγχρονου χορού. Μαζί του, στη σκηνή του Christmas Theater θα ανέβει ένα εκθαμβωτικό all-star cast αποτελούμενο από χορευτές που κατέχουν κορυφαίες θέσεις στα μεγαλύτερα μπαλέτα του κόσμου!

Στο πλευρό του θα δούμε την ασύγκριτη, αριστοκρατική Maia Makhateli (Principal Dancer, Het Nationale Ballet, Άμστερνταμ), μία χορεύτρια-μύθο της εποχής μας, που η λιρικότητα και η άψογη κλασική της τεχνική την καθιστούν πρότυπο κομψότητας.

Την υψηλή τέχνη συμπληρώνει ο δυναμικός σούπερ σταρ Dinu Tamazlăcaru (Principal Dancer, Berlin State Ballet και Mikhailovsky Theatre), ένας κορυφαίος master που φέρει την παράδοση και τη φλόγα του ρωσικού μπαλέτου. Η σκηνική του δύναμη είναι μνημειώδης.

Από τη Δρέσδη έρχεται η διεθνούς φήμης Bianca Teixeira (Semperoper Ballet / πρ. San Francisco Ballet και Bavarian State Ballet), με μια εκθαμβωτική πορεία σε τρεις ηπείρους και μια εντυπωσιακή ευελιξία που μαγνητίζει.

Από το Het Nationale Ballet συμμετέχει και η εξαιρετική Riho Sakamoto, φέρνοντας τη δική της, μοναδική, αισθαντική ερμηνεία και τεχνική ακρίβεια.

Το σύγχρονο μπαλέτο εκπροσωπεί ο χαρισματικός, αθλητικός Efe Burak του θρυλικού Béjart Ballet Lausanne, με την επιβλητική του ενέργεια και την ένταση που απαιτεί η Béjart.

Την έντονη γερμανική σχολή αντιπροσωπεύουν η εκφραστική Ruika Yokoyama και ο τεχνικά δεινός Giordano Bozza από το Thüringen Staatsballett, φέροντας μια φρέσκια, δυναμική πνοή.

Τη διεθνή ομάδα συμπληρώνει ο ταλαντούχος Kohei Fukuda από το φημισμένο Novosibirsk State Academic Opera and Ballet Theatre, ένας χορευτής με ασύγκριτη ακρίβεια.

Τέλος, το Εθνικό Μπαλέτο Ελλάδος εκπροσωπείται επάξια από τους καταξιωμένους Αρετή Νότη και Αντώνη Κορούτη, αναδεικνύοντας το υψηλότατο επίπεδο και την πρόοδο του ελληνικού χορού.

Η παρουσία αυτών των πρωτοκλασάτων, λαμπερών ονομάτων εγγυάται μια βραδιά απαράμιλλης τέχνης, τεχνικής τελειότητας, πάθους και καλλιτεχνικής αρτιότητας που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία του ελληνικού χορού!

Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να απολαύσει έναν ζωντανό μύθο του χορού και ένα καστ διεθνούς κύρους σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

Ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2025

Εισιτήρια: more.com

Χώρος: Christmas Theater – Λεωφόρος Βεΐκου 137 Γαλάτσι