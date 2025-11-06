Ο Χρήστος Δάντης και η Ευρυδίκη ενώνουν τις δυνάμεις τους κι εμφανίζονται μαζί στο Σταυρό του Νότου Plus. Το πιο εκρηκτικό live του χειμώνα ξεκινά την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και θα μας κρατά συντροφιά κάθε Παρασκευή.

Η μουσική συνάντηση που όλοι περιμέναμε είναι γεγονός! Δύο ερμηνευτές που έχουν γράψει ιστορία με τα τραγούδια τους, ανεβαίνουν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή, σε ένα πρόγραμμα που θα συζητηθεί.

Με αμέτρητες επιτυχίες που σημάδεψαν δεκαετίες, με ενέργεια, πάθος και μια αυθεντική χημεία που βγαίνει αβίαστα στη σκηνή, οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται μοναδικές στιγμές. Από διαχρονικά hits που όλοι έχουμε τραγουδήσει, μέχρι ανατρεπτικές διασκευές και απρόσμενες εκπλήξεις, κάθε βραδιά προμηνύεται εκρηκτική.

Ένα πρόγραμμα που κανείς δεν πρέπει να χάσει.

Ένα ραντεβού που γίνεται talk of the town πριν καν αρχίσει!

Παίζουν οι μουσικοί:

Στέφανος Γεωργιτσόπουλος – ηλεκτρική κιθάρα

Μάριος Λούπασης – ηλεκτρική κιθάρα

Γιάννης Τιπτιρής – πλήκτρα

Marco Grinover – μπάσο

Στέλιος Παύλου – τύμπανα

Ηχοληψία: Μιχάλης Σκαράκης

Σταυρός του Νότου Plus: Θαρύπου 37 & Φρατζή Αμβροσίου 14Α, Αθήνα – Νέος Κόσμος

Παραστάσεις: Από Παρασκευή 28/11 και κάθε Παρασκευή

Ώρα Έναρξης: 22:30

Εισιτήρια: more.com