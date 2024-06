Λίγες εβδομάδες μετά το άνοιγμα της έκθεσης «Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα», το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει Cycladic Late Night την Πέμπτη 27 Ιουνίου από τις 19:00 έως τις 24:00, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση με μειωμένο εισιτήριο 7€ και να παρακολουθήσουν live μουσικά performances.

Sissi Rada, Christina Vantzou, Pina Bounce, K.atou: τέσσερις καλλιτέχνιδες της εγχώριας και διεθνούς ηλεκτρονικής μουσικής, θα παρουσιάσουν μουσικά performances και DJ set σε διάλογο με τα έργα της Cindy Sherman στο Μέγαρο Σταθάτου.

Η έκθεση «Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα» που διοργανώνει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης από τις 30 Μαΐου έως τις 4 Νοεμβρίου 2024, παρουσιάζει περισσότερα από εκατό έργα της διάσημης Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας Cindy Sherman. Πρόκειται για την πρώτη μουσειακή έκθεση με φωτογραφικά έργα της Sherman στην Ελλάδα, στην οποία παρουσιάζονται έργα-ορόσημα από την πρώιμη σειρά φωτογραφιών Untitled Film Stills (1977-1980), καθώς και από τις σειρές Rear Screen Projections (1980), Centerfolds (1981) και Color Studies (1981-1982). Η καλλιτέχνιδα μεταμορφώνεται σε διάφορους επινοημένους χαρακτήρες που απαθανατίζει σε διαφορετικά σκηνικά, αναλαμβάνοντας όλους τους ρόλους που απαιτούνται για τη δημιουργία των έργων της.

Η έκθεση εστιάζει στη γυναίκα, στην ταυτότητα και στην απεικόνισή της, διερευνώντας, μέσα από τους χαρακτήρες των έργων της Sherman, μεγάλο εύρος των γυναικείων στερεότυπων και θέτοντας ερωτήματα που παραμένουν πάντα επίκαιρα.

Τι θα δούμε το βράδυ της Πέμπτης

Sissi Rada

Η Sissi Rada, επίσης γνωστή ως Σίσσυ Μακροπούλου, είναι μια πολυδιάστατη καλλιτέχνιδα που έχει πλεύσει στα χωράφια της κλασικής και ηλεκτρονικής μουσικής με επιδεξιότητα. ‘Εχει χαράξει μια ξεχωριστή θέση με το μοναδικό μείγμα της αιθέριας φωνής της, των καινοτόμων ακουστικών τοπίων και με μια ατρόμητη προσέγγιση στη μουσική εξερεύνηση που δεν υποκύπτει στα είδη. Έχει σπουδάσει μουσική στο Conservatorium van Amsterdam (Bachelor in Music), στο Hochschule für Musik Detmold (Master in Music, Solo) και στο Universität der Künste Berlin (Master in Music, Orchestra). Έχει συνεργαστεί με ορχήστρες, όπως η Φιλαρμονική του Βερολίνου, η Deutsche Oper και η musicAeterna, συμβάλλοντας στο μουσικό τοπίο της κλασικής μουσικής τόσο με τεχνική επιδεξιότητα όσο και με συναισθηματικό βάθος.

Τόσο ως ηλεκτρονική μουσικός όσο και ως κλασική αρπίστα, έχει συνεργαστεί με τους Brian Eno, Lee «Scratch» Perry, Andi Toma των Mouse on Mars, Jay Glass Dubs, Lena Platonos, Daniel Barenboim, Teodor Currentzis, Yannik Nézét-Séguin, Andris Nelsons και Donald Runnicles.

Μέγαρο Σταθάτου | Πρώτος Όροφος

Ώρα: 19:30

Christina Vantzou Feat. John Also Bennett

Η Christina Vantzou είναι Ελληνοαμερικανίδα συνθέτρια που ζει μεταξύ Βρυξελλών και Αθήνας. Στα σόλο έργα και στις συνεργασίες της, ασχολείται με τη διάρκεια, τις αργές ορχηστρικές αλλαγές, τις ηχογραφήσεις πεδίου, την αρχαιολογία και τις μυστικιστικές καταστάσεις. Μια οικεία πρακτική καταγραφής των περιπλανήσεών της δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ταξιδιωτικού ημερολογίου συνδυασμένου με όνειρο. Η Vantzou έχει παρουσιάσει το έργο της σε χώρους όπως η Villa Medici (Ρώμη), η Philharmonie de Paris (Παρίσι), το Barbican Center (Λονδίνο), το BOZAR (Βρυξέλλες), η Kölner Philharmonie (Κολωνία), η Villa Lontana (Ρώμη), το Cafe Oto (Λονδίνο), και η St. Ann’s (Brooklyn), μεταξύ πολλών άλλων χώρων. Συνεργάζεται τακτικά με μουσικούς όπως η Félicia Atkinson, η Irene Kurka, ο John Also Bennett και οι Dopplereffekt.

Στο Cycladic Late Night, η Vantzou θα παρουσιάσει ένα έργο προσαρμοσμένο στον χώρο για φωνή, ηλεκτρονικά, φλάουτο και ηχογραφήσεις πεδίου. Ένας φανταστικός χαρακτήρας θα ανακληθεί μέσω της ομιλίας ως ένα φανταστικό ποίημα σε άμεση συνομιλία με το έργο της Cindy Sherman. Αυτό το κομμάτι θα είναι τόσο οικείο όσο και καθηλωτικό και θα περιλαμβάνει μια εμφάνιση του John Also Bennett με φλάουτα και συνθεσάιζερ.

Μέγαρο Σταθάτου | Ισόγειο

Ώρα: 21:00

Pina Bounce

Είναι μουσικός με έδρα την Αθήνα. Χρησιμοποιώντας τρομπέτα, αντικείμενα, εφέ και ενισχυτές, η δουλειά της επικεντρώνεται στον πειραματισμό, τον αυτοσχεδιασμό, τις αποχρώσεις του θορύβου και τις ηλεκτροακουστικές συνθέσεις, εξερευνώντας τη χρήση του μουσικού ήχου ως αφηγηματικού μέσου και ως μέσου δημιουργίας προσωπικών χώρων. Έχει γράψει μουσική για κινηματογράφο, θέατρο, χορό και καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις.

Έχει συνεργαστεί με φεστιβάλ και οργανισμούς όπως η ΣΤΕΓΗ του Ιδρύματος Ωνάση, το Goethe-Institut Athen, η documenta14, ο Οργανισμός ΝΕΟΝ, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και το φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής Ultima, ως καλλιτέχνις,

εκπαιδεύτρια εργαστηρίων, επιμελήτρια συναυλιών ή ραδιοφωνική παραγωγός.

Μέγαρο Σταθάτου | Πρώτος Όροφος

Ώρα: 22:30

K.atou

Είναι Ελληνίδα DJ και μια από τις ισχυρότερες γυναικείες φωνές στην τοπική σκηνή για πάνω από δύο δεκαετίες. Μετά τη διαμονή της στο Λονδίνο και το Βερολίνο, επέστρεψε στην Αθήνα το 2009 και εγκαθίδρυσε residencies στο Six d.o.g.s., συν-παρουσίασε μια σειρά από πάρτι με το όνομα «No Expectations», έκανε τακτικές εμφανίσεις στα queer mobile πάρτι «Qreclaim» και συμμετείχε ως resident DJ στο PTX Athens με το δεύτερο της ψευδώνυμο «Janet Davis»”. Στη διάρκεια αυτή, το διεθνές DJ πρόγραμμά της άνθισε, με εμφανίσεις σε όλη την Ευρώπη, τη Νότια και τη Βόρεια Αμερική. Τα συστατικά του ιδιαίτερου ήχου της μπορούν να αποδοθούν στις κλασικές σφαίρες της house και techno των 90s από το Ντιτρόιτ, το Σικάγο και τη Φρανκφούρτη, με μια προτίμηση στα trippy, dubbed out και sublime στοιχεία.

Cycladic Café | Κτίριο Νεοφύτου Δούκα 4

Ώρα: 19:30-24:00

Cycladic Late Night

Πέμπτη 27 Ιουνίου 19:00-24:00

Εισιτήρια: 7€

Εισιτήρια: cycladic.gr

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Νεοφύτου Δούκα 4, 106 74, Αθήνα

Βασιλίσσης Σοφίας & Ηροδότου 1