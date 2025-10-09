Η γιορτή αυτή τελικά, είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία! Και πώς να μη γίνει, αφού μία ημέρα του χρόνου, έχεις την ευκαιρία να πας σινεμά, μόνο με 2 ευρώ!

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, λοιπόν, όλη η Ελλάδα γίνεται μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα, καθώς σε όλα τα σινεμά της χώρας, όλες οι ταινίες και όλες οι προβολές θα έχουν ενιαίο εισιτήριο 2€.

Η Γιορτή του Σινεμά, μία ιδέα που έγινε θεσμός, έρχεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης με μειωμένη τιμή.

Επιλέγεις την ταινία που θέλεις, την παρέα που προτιμάς, την αίθουσα που σου αρέσει σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας και αν μένεις, παίρνεις αγκαλιά το αγαπημένο ποπ κορν μας και απολαμβάνεις την έξοδό σου στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αυτής κινηματογραφικής γιορτής της χρονιάς.

Γιατί δεν πηγαίνεις κάθε μέρα σινεμά, πληρώνοντας εισιτήριο μόνο 2 ευρώ! Γι’ αυτό άλλωστε, αυτή η γιορτή αγκαλιάστηκε από το κοινό, κόβοντας κάθε χρόνο, από τότε που ξεκίνησε, χιλιάδες εισιτήρια, κάθε φορά.