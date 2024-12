Οι οσκαρικοί σκηνοθέτες Φράνσις Φορντ Κόπολα και Κέβιν Κόστνερ απέτυχαν παταγωδώς με τις ταινίες τους «Megalopolis» και «Horizon: An American Saga», σε μια χρονιά που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιτυχημένη για τον κινηματογράφο.

Από την πλευρά της η Marvel μετά από μια σειρά αποτυχιών, τελικά σημείωσε κάποια επιτυχία με το «Deadpool & Wolverine», αν και δεν μπορείς να μην σκεφτείς ότι το κοινό ίσως να αποχαιρετά την υπερηρωική μανία.

Οι φωτεινές στιγμές του 2024

Παρά την αναστάτωση, υπήρξαν και μερικές φωτεινές στιγμές στον κινηματογράφο. Τρεις εκπληκτικές ερμηνείες από γυναίκες γύρω στα 60 ανέτρεψαν τα δεδομένα και προκάλεσαν μεγαλύτερη συζήτηση από ό,τι οι νεότεροι συνάδελφοί τους: η Πάμελα Άντερσον στην ταινία «The Last Showgirl», η Ντέμι Μουρ στο «The Substance» και η Νικόλ Κίντμαν στο «Babygirl».

Η επιτυχία των ανεξάρτητων ταινιών και οι ελπίδες για το μέλλον

Οι έξυπνα διαφημισμένες ταινίες τέχνης όπως το «Civil War» και το «Longlegs» κατάφεραν να επιβιώσουν και να πουλήσουν πολλά εισιτήρια, δεδομένης της έλλειψης επιλογών.

Και η αγορά εισιτηρίων στο τέλος του έτους ανέβηκε, χάρη στις ταινίες «Wicked» και «Moana 2».

Οι 10 καλύτερες ταινίες του 2024

Σύμφωνα με τη nypost, οι καλύτερες ταινίες του 2024 είναι οι εξής:

Anora

Η καλύτερη ταινία της χρονιάς ήταν το «Anora» του Σον Μπέικερ, μια σύγχρονη εκδοχή της ιστορίας της Σταχτοπούτας, με πρωταγωνίστρια την εκπληκτική Μίκι Μάντισον. Η ταινία ακολουθεί μια εξωτική χορεύτρια του Μπρούκλιν που περνά μια ανατρεπτική εβδομάδα με τον γιο ενός ρώσου ολιγάρχη. Η ταινία συνδυάζει σύγχρονη ευαισθησία και βάθος, με εξαιρετικές ερμηνείες από τους Μάρκ Εϊντελστάιν, Γιούρα Μπόρισοφ και Κάρεν Καραγκουλιάν.

A Real Pain

Μια άλλη εξαιρετική ταινία είναι το «A Real Pain» του Τζέσι Άιζενμπεργκ, με δύο ξαδέλφια που ταξιδεύουν στην Πολωνία για να επισκεφτούν το πατρικό σπίτι της γιαγιάς τους. Η ταινία ισορροπεί ανάμεσα στην τραγικότητα και την κωμικότητα, με τον Κίρεν Κάλκιν να κλέβει την παράσταση.

Dune: Part Two

Η συνέχεια του «Dune», σκηνοθετημένη από τον Ντενίς Βιλνέβ, καταφέρνει να ξεπεράσει το πρώτο μέρος σε κλίμακα και ένταση. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναλαμβάνει τον ρόλο του Πολ Ατρείδη με δυναμισμό, ενώ η Ζεντάγια προσφέρει μια αξέχαστη παρουσία.

A Complete Unknown

Το 2024 ήταν η χρονιά του Τιμοτέ Σαλαμέ, και το «A Complete Unknown» αποδεικνύει την υποκριτική του ικανότητα ως Μπομπ Ντίλαν στη δεκαετία του ’60. Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μάνγκολντ μεταφέρει τον θεατή στην εποχή της φολκ μουσικής με εκπληκτική ακρίβεια.

Babygirl

Η ταινία «Babygirl» από τη Χαλίνα Ρέιν, με τη Νικόλ Κίντμαν και τον Χάρισον Ντίκινσον, διαπραγματεύεται το θέμα της ηλικιακής διαφοράς στις σχέσεις με σοφία και ένταση, θέτοντας ερωτήματα για την εξουσία και την εξάρτηση.

The Wild Robot

Η καλύτερη ταινία για οικογένειες του 2024 είναι το «The Wild Robot», με ένα ρομπότ που γίνεται θετή μητέρα σε ένα νησί. Η ταινία συγκινεί όπως οι κλασικές ταινίες της DreamWorks, όπως το «How to Train Your Dragon».

Conclave

Η ταινία «Conclave» του Έντουαρντ Μπέργκερ συνδυάζει την ιεραρχία και τις σκοτεινές ίντριγκες του Βατικανού, με συναρπαστικούς χαρακτήρες και εκπληκτική σκηνοθεσία.

Challengers

Ο Λούκα Γκουαντανίνιο δημιουργεί ένα γεμάτο πάθος και ένταση δράμα γύρω από ένα ερωτικό τρίγωνο στον κόσμο του τένις με τη Ζεντάγια, τον Τζος Ο’ Κόνορ και τον Μάικ Φάιστ.

Nosferatu

Ο Ρόμπερτ Έγκερς ανανεώνει την κλασική ταινία τρόμου «Nosferatu» με εκπληκτική ατμόσφαιρα και φοβερή ερμηνεία από τον Μπιλ Σκάρσγκαρντ.

The Substance

Η ταινία τρόμου «The Substance» με την Ντέμι Μουρ και τη Μάργκαρετ Κουάλλι διερευνά τις σκοτεινές πλευρές της αυτοεικόνας και της φήμης, με ανατροπές που προκαλούν σοκ και αναστάτωση.

Η χρονιά στον κινηματογράφο του 2024 υπήρξε γεμάτη από παράξενες και συχνά απρόβλεπτες εξελίξεις, με κάποιες ελπιδοφόρες στιγμές και ορισμένες εντυπωσιακές ταινίες που θα μείνουν στην ιστορία.