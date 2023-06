Η δεύτερη σεζόν του spinoff του Sex and the City, And Just Like That έκανε πρεμιέρα στο Max, με μια «πικάντικη» σκηνή σεξ. Η σειρά των 11 επεισοδίων έκανε πρεμιέρα με δύο επεισόδια και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα εννέα επεισόδια κάθε εβδομάδα από την συχνότητα του ΗΒΟ ΜΑΧ.

Η ανακοίνωση έγινε από την Warner Bros Discovery σε παρουσίαση στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης για τη συνέχεια του Sex and the City. Στην ταινία η Νίξον που υποδύεται τη δικηγόρο Μιράντα Χομπς είναι ζευγάρι με την Σάρα Ραμίρεζ που υποδύεται την Τσε Ντίαζ. Η Νίξον στη σειρά υποδύεται μια δικηγόρο που είναι παντρεμένη με τον Steve Brady, αλλά περνάει κάποιες αλλαγές καθώς μεγαλώνει, κυρίως στην ερωτική της ζωή. Στη συνέχεια του ζητάει διαζύγιο.

Το έργο περιλαμβάνει τολμηρές σκηνές σεξ, όπως το να χρησιμοποιεί strap-on, και σε ένα τζακούζι γυμνές να φιλιούνται οι δύο γυναίκες «Αισθάνομαι ότι ήμουν πάντα αρκετά έτοιμη γι’ αυτό», είπε η Νίξον στο Entertainment Tonight. «Απλώς ένα από τα κύρια θέματα της σειράς είναι το σεξ – άνθρωποι που κάνουν σεξ και άνθρωποι που κάνουν υπέροχο σεξ και άνθρωποι που κάνουν τρομερό σεξ και άνθρωποι που κάνουν ξεκαρδιστικό σεξ», πρόσθεσε.