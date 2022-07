Οι Chainsmokers έχουν υποσχεθεί ότι θα συμπεριλαμβάνουν το σινγκλ τους του 2017 «Paris» σε κάθε συναυλία, αφού το τραγούδι απέκτησε νέα δημοτικότητα στο TikTok ως ύμνος των ακτιβιστών υπέρ των αμβλώσεων.

Στον απόηχο της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ανέτρεψε την ετυμηγορία Roe v Wade, πολλοί χρήστες του TikTok εξέφρασαν την απογοήτευσή τους στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ένα κλιπ από το τραγούδι «Paris». Οι επιλεγμένοι στίχοι περιλαμβάνουν τη φράση, If we go down/Then we go down together (Αν πέσουμε/Τότε θα πέσουμε μαζί).

Την περασμένη εβδομάδα, το ντουέτο DJ/παραγωγών από την Αμερική δημοσίευσε το δικό του βίντεο στο TikTok εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στο κίνημα υπέρ της επιλογής.

Οι Chainsmokers ένωσαν τη φωνή τους με πολλούς διάσημους για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στο δικαίωμα στην άμβλωση στην Αμερική.

«Είναι όμορφο να βλέπουμε τη μουσική μας να παίζει ρόλο και να φέρνει τους ανθρώπους κοντά» έγραψε το ντουέτο, που αποτελείται από τους Άντριου Τάγκαρτ και Άλεξ Παλ.

Ο ‘Αντριου Τάγκαρτ έγραψε στη λεζάντα του βίντεο: «Δεν το είδαμε να έρχεται, αλλά χαιρόμαστε που κάτι που γράψαμε χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει έναν σκοπό στον οποίο πιστεύουμε».

Οι Chainsmokers δημοσίευσαν αργότερα απόσπασμα από συναυλία τους στην Ατλάντα, στις 27 Ιουνίου. «Αυτό το τραγούδι έχει πολύ περισσότερο νόημα κάθε φορά που το ερμηνεύουμε τώρα» έγραψαν.