Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παίζει ίσως τον σημαντικότερο ρόλο στην καριέρα του. Αυτόν του προέδρου εν καιρώ πολέμου. Ο Ζελένσκι εκτός από πραγματικός πρόεδρος της Ουκρανίας και πρωταγωνιστής στην πρόσφατη εμπόλεμη κρίση με τη Ρωσία είναι και ένας αγαπητός στους Ουκρανούς κωμικός ηθοποιός.

Μάλιστα ο Ζελένσκι είχε πρωταγωνιστεί σε μία κωμική σειρά του Netflix που παίχτηκε για 3 σεζόν κάνοντας τον… Ουκρανό πρόεδρο. Το «Servant of the people» ανέβηκε στην πλατφόρμα το 2015 και τράβηξε για 3 σεζόν πράγμα σχετικά σπάνιο για ξενόγλωσση σειρά στο Netflix. Πλέον δεν είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα αλλά η πρώτη σεζόν είναι διαθέσιμη ολόκληρη με αγγλικούς υπότιτλους εδώ.

Μάλιστα τα πρώτα δύο επεισόδια που ανέβηκαν σε βίντεο στο YouTube έχουν πάνω από 14 εκατομμύρια views.

Η σειρά έχει πρωταγωνιστή έναν δάσκαλο γυμνασίου (τον Ζελένσκι) που γίνεται απροσδόκητα πρόεδρος της Ουκρανίας καθώς κατήγγειλε τη διαφθορά στη χώρα.

Το Servant of the people μετά τις 3 σεζόν του Netflix πήρε το δρόμο του και για τον κινηματογράφο ως Servant of the people 2.