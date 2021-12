Έχει φτάσει, σχεδόν, αυτή η περίοδος που για μια ακόμη φορά ετοιμάζεστε να παρακολουθήσετε κάποια από τις αγαπημένες σας χριστουγεννιάτικες ταινίες. Όμως, όσες φορές κι αν τις έχετε δει, πάντα κάτι θα σας ξεφεύγει αναφορικά με την ιστορία και τα γεγονότα πίσω από κάθε ταινία. Όπως και οι πέντε συναρπαστικές αλήθειες για κάποιες από τις πιο επιτυχημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες που αξίζει να μάθετε!

Ο Χιου Γκραντ δεν ήθελε να χορέψει στο «Love Actually»

Αν και ο Χιου Γκραντ και ο Ρίτσαρντ Κέρτις είχαν δουλέψει μαζί στο «Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ», στο «Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς» και στο «Τέσσερις Γάμοι και μία Κηδεία», είχαν μια βαθιά διαφωνία για το πώς θα έπρεπε να υποδυθεί τον πρωθυπουργό στο «Love Actually». Ο Γκραντ ήθελε να είναι ένας πιο σοβαρός πρωθυπουργός και δυσανασχετούσε με την επιμονή του Κέρτις να τον εμφανίσει πιο χαλαρό και απλό. Κάτι που έγινε εμφανές όταν ο Γκραντ αρνήθηκε να κάνει πρόβα το χορευτικό σε μια συγκεκριμένη σκηνή. «Δεν γυρίσαμε τη σκηνή μέχρι την τελευταία μέρα και πήγε τόσο καλά που όταν το επεξεργαστήκαμε παρατηρήσαμε ότι τραγουδούσε μαζί με τις λέξεις!», εξήγησε ο Κέρτις. Ήταν δύσκολο να το κόψω, αλλά το τελικό αποτέλεσμα με τη διασκευή των Girls Aloud στο «Jump (For My Love)» μιλάει από μόνο του.

Το πράσινο χρώμα του Grinch είναι εμπνευσμένο από ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο

Στο αρχικό βιβλίο, ο Grinch (Ο κατεργάρης των Χριστουγέννων) απεικονίζεται ως ασπρόμαυρη φιγούρα, με ροζ και κόκκινες πινελιές. Σύμφωνα με το mentalfloss.com, ο Chuck Jones εμπνεύστηκε να δώσει στον Grinch το εμβληματικό του χρώμα αφού νοίκιασε ένα αυτοκίνητο που ήταν βαμμένο σε μια άσχημη απόχρωση του πράσινου.

Ο Τζιμ Κάρεϊ ήταν ο ηθοποιός που είχε προταθεί αρχικά για το ρόλο του ELF

Όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά το σενάριο του Ντέιβιντ Μπέρενμπαουμ το 1993, ο Τζιμ Κάρεϊ ήταν ήδη γνωστός από τον ρόλο του στο «Ace Ventura: Pet Detective» και έτσι είχε προταθεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της χριστουγεννιάτικης ταινίας. Ωστόσο, χρειάστηκαν άλλα 10 χρόνια για να ξεκινήσει η παραγωγή της ταινίας, οπότε ο πρωταγωνιστής του Saturday Night Live, Γουίλ Φέρελ είπε, τελικά, το μεγάλο ναι και συνδύασε το ρόλο με το όνομά του.

Ο Μπιλ Μάρεϊ ήταν να παίξει τον «Bad Santa» στη θέση του Μπίλι Μπομπ Θόρτον

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Μπίλ Μάρεϊ βρισκόταν στην πραγματικότητα σε τελικές διαπραγματεύσεις για να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Bad Santa», μέχρι που τα παράτησε για να κινηματογραφήσει το «Χαμένοι στη Μετάφραση». Μια σοφή κίνηση, όπως αποδείχθηκε, τόσο για τον Μάρεϊ όσο και για τον Μπίλι Μπομπ Θόρτον, καθώς σίγουρα δεν μπορούμε να φανταστούμε κάποιον άλλο ως «Bad Santa», πια.

Το «It’s A Wonderful Life» αποτέλεσε «βόμβα» για το box office

Αν και πια αποτελεί μία από τις πιο κλασικές αμερικάνικες χριστουγεννιάτικες ταινίες, το «It’s A Wonderful Life» δεν έγινε αμέσως επιτυχία στο κοινό. Στην πραγματικότητα, έβαλε τον σκηνοθέτη Φρανκ Κάπρα μέσα κατά 525.000 δολάρια, κάτι που τον έκανε να ψάχνει διακαώς χρηματοδότες για την επόμενη ταινία της εταιρείας παραγωγής του, το «State of the Union».