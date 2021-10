Ο ηθοποιός Ewan Mitchell που έχει γίνει γνωστός για τον ρόλο του Osferth στην πολύ επιτυχημένη σειρά του Netflix, «The Last Kingdom», βρέθηκε στα γυρίσματα του House of the Dragon χωρίς όμως να γνωρίζουμε επίσημα αν και τι ρόλο θα υποδυθεί.

Τελικά από την παρακάτω εικόνα που κυκλοφόρησε, ο Ewan Mitchell θα υποδυθεί τον Aemond Targaryen, τον δεύτερο από τους τρεις γιους του Βασιλιά Viserys Ι που θα τον υποδυθεί όπως γνωρίζουμε ο Paddy Considine και της δεύτερης συζύγους του Alicent Hightower που θα την υποδυθεί η Olivia Cooke.

🚨 Primeira foto do Aemond Targaryen no set de HOTD!!!!#HouseoftheDragon pic.twitter.com/Gt29MO8CKw — House the Dragons (@housethedragons) October 18, 2021

Η γέννηση του Aemond, όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr έφερε προστριβές στην «αυλή» του βασιλιά καθώς αν και είχε πλέον γιους, υποστήριζε πως νόμιμη διάδοχός του είναι η κόρη του Rhaenyra Targaryen που θα την υποδυθεί η Emma D’Arcy. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η «αυλή» να χωριστεί σε δύο μέτωπα, αυτούς που υποστήριζαν την Rhaenyra και σε αυτούς που υποστήριζαν την Alicent Hightower και τους γιους της.

Ο Aemond μεγαλώνοντας έγινε σπουδαίος ξιφομάχος και βίαιος πολεμιστής και κατάφερε να ιππεύσει τον δράκο Vhagar, τον μεγαλύτερο σε μέγεθος και σε ηλικία που υπήρχε τότε.