Μπορεί το Netflix να μας χάρισε πρόσφατα το επετειακό Love is Blind: After the Altar, δεν μπορεί ωστόσο να ξεγελάσει κανέναν με τρία μόνο επεισόδια.

Ο κόσμος καρδιοχτυπά για τη δεύτερη σεζόν του ριάλιτι Ο Έρωτας είναι Τυφλός, ένα από αυτά τα Netflix Originals που βλέπεται στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη…

Love is Blind: Πότε επιστρέφει το εμβληματικό ριάλιτι

Η πρόσφατη πρεμιέρα του reunion των παικτών του Love is Blind φούντωσε εκ νέου τις φήμες για τον δεύτερο κύκλο, κάτι που περιμένουν εκατομμύρια άνθρωποι.

Το Netflix ανακοίνωσε ήδη από τον Μάρτιο του 2020 ότι το λατρεμένο ριάλιτι θα πάει για δεύτερο και τρίτο κύκλο, μόνο που περιμένουμε ακόμα επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Αλλά και οποιοδήποτε νέο που να αφορά στην παραγωγή, καθώς από εκείνη την 24η Μαρτίου 2020 δεν έχουμε ακούσει τίποτα για τη δεύτερη σεζόν. Ίσως το συνεργείο και οι παίκτες να έχουν απομονωθεί κάπου για ασφαλή γυρίσματα εν μέσω πανδημίας. Ακόμα κι αυτό όμως είναι περισσότερο εικασία παρά είδηση.

Αν τα γυρίσματα δεν έχουν ξεκινήσει καν, τότε ξεχνάμε το 2021 για τον δεύτερο κύκλο του Love is Blind. Αν η παραγωγή έχει όμως αρχίσει, τότε δεν αποκλείεται να προλάβει να κάνει πρεμιέρα ακόμα και μέσα στη χρονιά, σε ό,τι στάδιο κι αν βρίσκεται.

Οι περισσότεροι στοιχηματίζουν πάντως ως ημερομηνία κυκλοφορίας του δεύτερου κύκλου τη 14η Φεβρουαρίου 2022. Ώστε να ταιριάζει με την πρεμιέρα του πρώτου κύκλου και να λειτουργήσει ως αγιοβαλεντίνικο δώρο του Netflix στους τηλεθεατές του.