Το Netflix μας έχει χαρίσει αμίμητα ριάλιτι, προσφέροντας γερές δόσεις έρωτα και δράματος.

Το Love is Blind (Ο Έρωτας είναι τυφλός) είναι ίσως το κορυφαίο, αλλά κατά κανέναν τρόπο το μόνο.

Όποιος αγαπά τα ριάλιτι έχει πολλές επιλογές στο streaming κανάλι, από το Sexy Beasts και το The Circle ως τα 5 Πρώτα Ραντεβού και το Too Hote to Handle…

Netflix: Τι να δεις αν αγαπάς τα ριάλιτι

Back with the Ex (Πίσω στον Πρώην) το λένε και είναι ένα ριάλιτι του Netflix κομματάκι διαφορετικό.

Από το όνομα και μόνο καταλαβαίνει κανείς ότι φιλοξενεί τόνους δράματος!

Έκανε πρεμιέρα το 2018 και πρόκειται για ριάλιτι που μας έρχεται από την Αυστραλία. Το concept του εξαιρετικά απλό, κάποιες φορές όμως τα απλά είναι και τα πιο μπερδεμένα πράγματα.

Τέσσερα πρώην ζευγάρια παρακολουθούμε που έχουν μία ευκαιρία να τα ξαναβρούν. Ή να τραβήξουν οριστικά δρόμους χωριστούς.

Όλοι θεωρούν πως ο χωρισμός τους ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής τους, θα καταφέρουν ωστόσο να εκμεταλλευτούν τη δεύτερη ευκαιρία; Ή έχουν όλα χαθεί;

«Αν ο έρωτας της ζωής σου είναι αυτός που έχασες;», αυτό ρωτά το αυστραλιανό ριάλιτι στα 4 πρώην ζευγάρια, με κάποια να έχουν χωρίσει εδώ και μερικά χρόνια και άλλα να ζουν χώρια για δεκαετίες ολόκληρες.

Όποιος αγαπά τα ριάλιτι, δεν πρόκειται να κάνει λάθος εδώ. Σε όλους αρέσουν οι μεγάλες ιστορίες έρωτα, όποια κι αν είναι η κατάληξή τους…