Ελικόπτερο συνετρίβη σε ποτάμι κοντά στην πόλη Γκρίμα, στην ανατολική Γερμανία, σύμφωνα με εκπρόσωπο της τοπικής πυροσβεστικής, όπως μεταδίδει το πρακτορείο dpa.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD από πηγές ασφαλείας, αγνοείται ο πιλότος.

#BREAKING A helicopter has crashed into a river near the town of Grimma in eastern Germany, a spokesman for local firefighters says pic.twitter.com/la9EuxneHk