Ακόμη κι αν οι ζεστές μέρες του καλοκαιριού σας βρίσκουν στην πόλη, δεν χρειάζεται να τα βάψετε και μαύρα. Υπάρχουν υπέροχα στέκια στο κέντρο της Αθήνας, που με την εικόνα, τη διάθεση και τη φιλοσοφία τους γενικότερα σας μεταφέρουν, έστω και νοητά, σε μέρη μακρινά.

Tiki

Από τα πρώτα exotica bar της πόλης, το μικρό και φιλικό Tiki bar στο Κουκάκι (Φαλήρου 15) διαθέτει έναν ιδιαίτερο χώρο που μας ταξιδεύει στην Πολυνησία των ’50s. Μπαμπού, μπανανιές, κόκκινοι τοίχοι, λεοπάρ καθίσματα και μια μικρή σκηνή για live συνθέτουν την εικόνα, ενώ οι μουσικές που θα ακούσετε μπορεί να είναι από jazz και rock’n’roll μέχρι funky soul, disco και pop. Δυνατό χαρτί τα υπέροχα κοκτέιλ εμπλουτισμένα με μυρωδικά από τις γλάστρες του μαγαζιού.

Baba Au Rum

Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα cocktail bars στην Αθήνα αλλά και του κόσμου, καθώς συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των World’s 50 Best Bars. Tο «παιδί» του αξιόλογου bartender Θάνου Προυναρούς έχει στιγματίσει τα βράδια και τα ποτήρια όποιου το έχει επισκεφτεί με ψαγμένα αποστάγματα και βραβευμένες επιλογές.

Το Baba Au Rum διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες συλλογές ρούμι στην Ευρώπη και τους πιο ταλαντούχους mixologists στην μπάρα του. Ο χώρος είναι παρεΐστικος και χαρούμενος, το σέρβις άψογο και η μουσική ευχάριστη. Όσο για τα ποτά… Αρκεί να πείτε τι σας αρέσει γευστικά και όλες σας οι επιθυμίες θα μετατραπούν μαγικά σε κοκτέιλ!

Meerkat Cocktail Safari

Άνοιξε στις αρχές του φθινοπώρου του 2017 και έκτοτε όσοι επισκέπτονται το συγκεκριμένο cocktail bar στο Κουκάκι νομίζουν ότι βρίσκονται σε μέρη μακρινά. To Meerkat, που σημαίνει σουρικάτα (μικρό θηλαστικό το οποίο ζει σε χώρες με θερμό κλίμα) κατάφερε σχεδόν άμεσα να γίνει talk of the town και να καθιερωθεί ως στέκι.

Η διακόσμηση του χώρου χαρακτηρίζεται από τη χρήση των χρωμάτων και διάφορων διακοσμητικών στοιχείων που προέρχονται από την Αφρική. Τα υπέροχα cocktails προσαρμόζονται στα γούστα σας, ενώ τα σνακ, το brunch και τα επιδόρπια γεμίζουν ολοκληρωτικά το γευστικό πλάνο της ημέρας.