Η Κλαυδία με το τραγούδι «Αστερομάτα» αναδείχθηκε νικήτρια του αποψινού Εθνικού Τελικού και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 69ο Διαγωνισμό της Eurovision.

«Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό που νιώθω. Υπόσχομαι να σας κάνω υπερήφανους! Ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε εμφανώς συγκινημένη η Κλαυδία μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα – μετά από κλήρωση θα διαγωνιστεί στον Β΄ Ημιτελικό της Eurovision 2025 που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Μαΐου.

Ο λαμπερός εθνικός τελικός της Eurovision

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβαν ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου και τη σκηνοθεσία ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Η εμφάνιση των καλλιτεχνών στον ελληνικό τελικό

Elevator (Up and Down) – RIKKI

Free Love – Θάνος Λάμπρου

Γη μου – Κώστας Αγέρης

Lost my Way – Andy Nicolas

Αστερομάτα – Klavdia

Παράδεισος – Κωνσταντίνος Χριστοφόρου

High Road – Georgina Kalais, John Vlaseros

Sirens – BARBZ | Eurovision 2025

Vále – Evangelia

Odyssey – Ελένη & Μαρία Ντίνα (Dinamiss)

Unhurt me – Nafsica

Play it! – Xannova Xan