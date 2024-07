Είναι σίγουρο ότι όλα τα συναισθήματα στο κέντρο ελέγχου του «Inside Out 2» είναι ευτυχισμένα!

Σχεδόν ένα μήνα από την κυκλοφορία της, η πολυαναμενόμενη συνέχεια της βραβευμένης ταινίας κινουμένων σχεδίων «Inside Out» ξεπέρασε σε έσοδα το «Incredibles 2» και έγινε η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία της Pixar.

Σύμφωνα με το Variety, το «Inside Out 2» έχει πλέον εισπράξει 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ξεπερνώντας το παγκόσμιο ρεκόρ εισπράξεων του «Incredibles 2», το οποίο είχε φτάσει τα 1,24 δισεκατομμύρια δολάρια.

“Inside Out 2” has become the highest-grossing film in Pixar history with $1.25 billion worldwide. The film passes previous record-holder “Incredibles 2” with $1.24 billion.



"Inside Out 2" is now the fourth highest-grossing animated film in history.