Αλήθεια, πώς θα αντιδρούσατε αν ξαφνικά η ακοή ήταν ασυγχρόνιστη με την όρασή σας; Στο «Out of Sync» παρακολουθούμε μία πρωτότυπη μάχη με τους ήχους της καθημερινότητας που πρέπει να μπουν στο σωστό σημείο. Πρωταγωνίστρια της ταινίας η Μάρτα Νιέτο (Εξαφανισμένος) να παραδίδει μια εντυπωσιακή ερμηνεία, σε αυτή την περισσότερο μυστηριώδη εκδοχή του Sound of Metal.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Η C. είναι μια ταλαντούχα σχεδιάστρια ήχου, παθιασμένη με τη δουλειά της. Αφού παραδίδει μερικές μίξεις ήχου με σαφή σφάλματα συγχρονισμού, οι εργοδότες της πιστεύουν ότι περνάει μια φάση ψυχολογικής αστάθειας και ότι δεν μπορούν να της εμπιστευτούν νέα έργα.

Τότε θα συνειδητοποιήσει ότι, όπως ακριβώς σε μια ταινία με ελαττωματικό ήχο, ο εγκέφαλός της επεξεργάζεται τον ήχο αργότερα από τις εικόνες.

Οι αληθινές ιστορίες πίσω από την ταινία

Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης της ταινίας, Χουάνχο Χιμένεθ Πένια: «Όταν φανταστήκαμε για πρώτη φορά τη δυσλειτουργία που επιφυλάσσει το πεπρωμένο στην πρωταγωνίστρια, δεν επιδιώκαμε να αναπαράγουμε πραγματικά γεγονότα. Υπήρχε μια πρωταρχική επιθυμία να παίξουμε με τα βασικά εργαλεία του κινηματογράφου, και πρόθεση να πειραματιστούμε μέσα στις παραμέτρους μιας κλασικής αφήγησης.

Όμως, σχεδόν τυχαία, διαπιστώσαμε ότι το σύνδρομο που υπέστη η ηχολήπτριά μας υπάρχει στην πραγματικότητα. Στη φάση τεκμηρίωσης, συναντήσαμε την ιστορία του «PH», ενός νοτιοκορεάτη πιλότου που ακούει τον συνομιλητή του δευτερόλεπτα πριν τα χείλη του αρχίζουν να κινούνται. Μάθαμε ότι οι ασθενείς που πάσχουν από αυτό το delay καταλήγουν να το συνηθίζουν και να μαθαίνουν να ζουν μ’ αυτό.

Ενδιαφερθήκαμε πολύ για τον κόσμο των κωφών, των ατόμων που πάσχουν από αχρωματοψία, ψάχναμε για παρόμοια σύμπαντα με εκείνο στο οποίο επρόκειτο να μπούμε. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της συγγραφής, προσπαθούσαμε να βιώσουμε τις ίδιες αισθητηριακές διαταραχές που θα περνούσε κατά τη διάρκεια της οδύσσειάς της η ηρωίδα μας.

Καταβάλλοντας μεγαλύτερες προσπάθειες νομίζαμε ότι την καταλαβαίναμε λίγο περισσότερο απ’ ό,τι στην αρχή, αλλά η προσωπικότητά της εξακολουθούσε να έχει κάποιους άσσους στο μανίκι της που ούτε εμείς δεν γνωρίζαμε. Από τη μία πλευρά, ήταν η ίδια η έλλειψη συγχρονισμού που κατέληξε να δίνει τον τόνο. Από την άλλη, η ώθηση που έδωσε η Μάρτα Νιέτο στον χαρακτήρα μάς πήγε πιο μακριά από ό,τι είχαμε φανταστεί.

Από την αρχή, θέλαμε σκόπιμα να φτιάξουμε μια ταινία είδους που δεν θα έμοιαζε με ταινία είδους. Είχαμε ως αναφορές πολύ ετερογενή ερεθίσματα, από ταινίες που σημάδεψαν την παιδική μου ηλικία όπως το Κάρι, τη Νεκρή Ζώνη, ή τα κόμικς της Μάρβελ που αφηγούνται την προέλευση των υπερηρώων, σε πιο πρόσφατα φιλμ όπως το Thelma ή τα Σύνορα του Αλί Αμπάσι. Ακόμα και κάποιοι τίτλοι όπως το Τραγουδώντας στη Βροχή μπήκαν στην εξίσωση κάποια στιγμή. Ανάμεσα σε όλα αυτά, η προσωπικότητα της ταινίας μας έπρεπε να βρει το δρόμο της».

Πληροφορίες ταινίας

Σκηνοθεσία: Χουάνχο Χιμένεθ Πένια

Σενάριο: Χουάνχο Χιμένεθ Πένια, Πέρε Αλτιμίρα

Πρωταγωνιστούν: Μάρτα Νιέτο, Μίκι Εσπαρμπέ, Λουίζα Μερέλας, Φραν Λάρεου, Φρανσίσκο Ρέγιες

Διάρκεια: 104’

Χώρα, Έτος Παραγωγής: Ισπανία, Λιθουανία, Γαλλία, 2021

Από 6 Φεβρουαρίου σε αποκλειστική Α’ προβολή στο cinobo.com